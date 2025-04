Como a Binance tem reforçado a segurança contra golpes com criptoativos

Com o crescimento do mercado de criptoativos, os crimes cibernéticos relacionados a ativos digitais também se tornaram mais frequentes e sofisticados. Golpes, esquemas fraudulentos e invasões a carteiras virtuais podem afetar tanto usuários iniciantes quanto experientes, levantando questões importantes sobre a segurança nesse ambiente.

Investir em tecnologias de ponta e em métodos de proteção é fundamental para aumentar a segurança dos investidores. As exchanges de criptoativos estão atentas a isso e os resultados já estão se comprovando em números. Segundo o relatório Crypto Crime Report 2025, desenvolvido pela empresa líder em análise de blockchain Chainalysis, no ano passado, o valor total transferido para endereços ligados a atividades ilícitas caiu para US$ 40,9 bilhões, representando 0,14% de todas as transações com criptomoedas.

O número representa uma queda expressiva em comparação aos 0,61% registrados em 2023, e destaca quanto as empresas do setor estão reforçando a segurança para os usuários. No caso da Binance, uma das maiores exchanges de criptoativos do mundo, a empresa tem investido na criação de estratégias específicas para aumentar a rastreabilidade, a transparência e a velocidade nas respostas diante de atividades suspeitas.

"A adoção das criptomoedas segue crescendo, e garantir um ambiente seguro para os usuários é uma prioridade para a Binance. O combate a golpes e fraudes não é apenas uma responsabilidade das exchanges, mas um esforço conjunto entre plataformas, reguladores e a comunidade. Investimos continuamente em tecnologia avançada, educação e colaborações com autoridades para identificar e mitigar riscos, protegendo os usuários e fortalecendo a credibilidade do setor", explica Guilherme Nazar, VP regional da Binance para a América Latina.

No dia 19 de março, promotores do MPSP e policiais militares cumpriram dois mandados de busca e apreensão na região central da cidade de São Paulo, retendo aproximadamente R$ 260 mil em dinheiro em espécie e criptoativos, além de joias, documentos e diversos dispositivos eletrônicos, inclusive celulares pertencentes a algumas vítimas.

Também em março, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram uma ação para desarticular uma quadrilha que furtava celulares na capital paulista para a prática de diversos crimes digitais. As investigações que culminaram na Operação Sleipnir foram conduzidas pelo CyberGaeco com o apoio da equipe de Investigações Especiais da Binance (SI, na sigla em inglês) usando ferramentas avançadas de rastreamento de transações na blockchain.

Novos recursos, atualizações e bilhões protegidos

De acordo com dados do Ministério Público, o Brasil é o sexto país em número de usuários de criptoativos no mundo. Ainda de acordo com o Ministério Público, globalmente a expectativa para 2025 é que 860 milhões de pessoas utilizem esse tipo de ativo digital.

A Binance acompanha a expansão desse mercado com o crescimento de usuários, volume de transações e capitalização. Só em 2024, a exchange viu um crescimento de 47% no número de usuários em todo o mundo -- na América Latina, o crescimento foi de 63%.

"Esse cenário positivo reflete o amadurecimento do mercado, e reafirma que a inovação financeira pode avançar com segurança e transparência para o investidor." Guilherme Nazar, VP regional da Binance para a América Latina

Para garantir a segurança desses usuários, a Binance tem focado em iniciativas como o fortalecimento de parcerias com autoridades globais e o aprimoramento das estratégias de gerenciamento de riscos e o desenvolvimento de tecnologias proprietárias integradas como a Binance Verify, a EML Verification Service e o código antiphishing.

A empresa conta com mais de 50 modelos de aprendizado de máquina focados na detecção de golpes, especialmente em transações ponto a ponto (P2P), além de 14 grandes atualizações para acompanhar as táticas dos fraudadores.

O monitoramento comportamental permitiu diferenciar atividades legítimas de movimentações suspeitas, garantindo respostas rápidas. Só em 2024, a empresa bloqueou 47 mil endereços maliciosos e protegeu mais de 2,8 milhões de pessoas globalmente, evitando perdas que ultrapassam US$ 4,2 bilhões.

Ao todo, a Binance recuperou US$ 9,1 milhões para vítimas de golpes digitais. Além disso, o treinamento especializado das equipes da empresa permitiu a recuperação de US$ 88 milhões em criptoativos ligados a hacks, fraudes e roubos, mesmo quando esses incidentes ocorreram em plataformas externas.

Atenção aos detalhes

Outras iniciativas importantes da Binance incluem o canal Risk Sniper, disponível no Binance Square, que fornece alertas em tempo real sobre links e endereços potencialmente maliciosos. A companhia também lançou o blog Know Your Scam, com conteúdos explicativos e guias para que usuários aprendam a identificar comportamentos fraudulentos e reportar tentativas de golpe à equipe de suporte.

A moderação de conteúdo também foi reforçada, resultando na remoção de mais de mil postagens de alto risco. As ações da Binance garantiram 21 autorizações regulatórias globais, mais do que qualquer outra exchange.

Além da intensificação de investimentos em cibersegurança, a exchange destaca que algumas ações dos usuários podem ajudá-los. Além de manter-se atualizados com os últimos guias, ferramentas e recursos de proteção da companhia, é muito importante que os usuários alertem para conteúdos e situações suspeitas.

Para isso, a empresa simplificou o processo de criar relatórios de segurança, garantindo que usuários possam alertar rapidamente a plataforma sobre atividades suspeitas, tudo por meio da Binance Support Page.