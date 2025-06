Binance lança recurso que permite pagamento via Pix com mais de 100 criptomoedas

A combinação de dois fenômenos recentes do setor financeiro — o Pix e as criptomoedas — começa a ganhar contornos mais concretos no Brasil. A Binance, uma das maiores plataformas globais de negociação de ativos digitais, anunciou a liberação de um novo recurso que permite aos usuários brasileiros realizar pagamentos cripto via Pix usando mais de 100 tipos de criptomoedas, com conversão automática em reais.

Disponível diretamente no aplicativo da Binance, a funcionalidade aparece sob o botão “Pagar com Cripto”. Ao selecionar essa opção, o usuário pode converter instantaneamente o valor desejado em criptoativos para a moeda local, realizando o pagamento por meio do sistema do Banco Central.

Brasil desponta na digitalização financeira

Desde sua criação, em 2020, o Pix tornou-se o principal método de pagamento entre os brasileiros. De acordo com dados do Banco Central, mais de 174 milhões de pessoas e instituições utilizam o sistema, gerando cerca de 5,6 bilhões de transações por mês.

Esse nível de penetração ajuda a explicar por que o país também ocupa posição de destaque na adoção de ativos digitais. Segundo a consultoria Triple-A, o Brasil é o sexto maior mercado global de criptomoedas, com aproximadamente 17,5% da população tendo algum tipo de exposição a esses ativos.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva encomendada pela Binance também revelou que 42% dos investidores brasileiros já investem em criptomoedas, o mesmo índice dos que investem em ações ou fundos tradicionais.

Ao integrar criptoativos ao Pix, a Binance conecta dois sistemas que já fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros, o que pode facilitar a inclusão de novas pessoas no universo das finanças digitais.

Conversão automática e liquidez em tempo real

O diferencial do recurso está na simplicidade: o usuário escolhe a criptomoeda, insere os dados de quem vai receber e realiza o pagamento, que é automaticamente convertido em reais e enviado via Pix. A operação é feita em tempo real, com liquidez automatizada e sem necessidade de sair do app da Binance.

Em nota, o CEO global da empresa, Richard Teng, destacou a relevância estratégica da integração: “Integrar o Pix, um desenvolvimento notável do governo do Brasil, com o Binance Pay marca um avanço revolucionário, combinando a velocidade e acessibilidade do sistema de pagamentos instantâneos do Brasil com o alcance global e a inovação da Binance. Essa sinergia capacita os usuários com transações em tempo real e sem complicações, aprimorando a experiência com criptomoedas e impulsionando a inclusão financeira a novos patamares”.

Primeira integração nacional do Binance Pay

Esta é a primeira vez que o sistema Binance Pay, usado em diferentes países, é integrado a um sistema de pagamentos nacional. “Este é um marco significativo porque é a primeira vez que o Binance Pay é integrado a um sistema nacional de pagamentos no mundo. Ele permite que nossos usuários no Brasil possam usar suas criptomoedas para pagamentos em qualquer estabelecimento comercial e para qualquer pessoa do território nacional, de forma rápida, segura e fácil”, explica Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance para a América Latina.

Segundo ele, o objetivo é tornar o uso de cripto mais próximo da realidade financeira cotidiana dos brasileiros. “Pagamentos são uma das usabilidades mais óbvias das criptomoedas. A integração do Binance Pay com o Pix torna o pagamento em criptomoedas mais intuitivo e familiar aos brasileiros já acostumados com o sistema do Banco Central, e consequentemente potencializa o crescimento da adoção dos ativos digitais no país”, completa Nazar.

Para os usuários, o recurso pode representar um avanço prático na forma de usar criptomoedas, especialmente em transações diárias, como pagamentos entre pessoas e estabelecimentos comerciais.

Qualquer pessoa residente no Brasil pode abrir uma conta na Binance e começar a pagar com criptomoedas.