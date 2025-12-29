Invest

Binance estabelece novo marco regulatório global ao obter licença inédita

Aprovação do ADGM marca um novo estágio para o setor de ativos digitais com supervisão integral de ponta a ponta das operações globais da plataforma

Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance: “Somos a primeira plataforma de criptomoedas global a conquistar uma aprovação regulatória completa de um dos reguladores mais respeitados do mundo. (SOPA Images/Getty Images)

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h40.

Última atualização em 29 de dezembro de 2025 às 17h41.

Em um momento em que a regulação do mercado de criptomoedas tem criado mais maturidade, a Binance acaba de alcançar um feito inédito: tornou-se a primeira exchange de criptomoedas do mundo a operar sob uma licença global abrangente concedida pela Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) do ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A autorização cobre integralmente a operação do Binance.com, estabelecendo um novo padrão de governança, supervisão e conformidade para ativos digitais em escala internacional.

O avanço representa mais do que uma conquista institucional. Na prática, posiciona a Binance a frente de um movimento que vem redesenhando o sistema financeiro global, ou seja, a integração definitiva dos criptoativos a estruturas regulatórias robustas, comparáveis às que regem bancos, bolsas e grandes instituições financeiras tradicionais. Em um setor historicamente fragmentado do ponto de vista regulatório, a aprovação da FSRA do ADGM sinaliza maturidade, previsibilidade e segurança jurídica, fatores essenciais para a próxima fase de adoção institucional do mercado cripto.

Para a América Latina, o movimento também tem efeitos indiretos relevantes. Segundo Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance para a região, a aprovação reforça a supervisão integral das operações globais da empresa. “Somos a primeira plataforma de criptomoedas global a conquistar uma aprovação regulatória completa de um dos reguladores mais respeitados do mundo. Isso garante que nossa liquidez e nossas operações sejam supervisionadas de ponta a ponta”, afirma.

Uma estrutura regulatória inédita para uma operação global

Diferentemente de autorizações locais ou parciais, a licença concedida à Binance é abrangente e estruturada a partir de três entidades reguladas distintas, cada uma com funções específicas dentro da arquitetura financeira do ADGM. Essa divisão replica modelos adotados nos mercados de capitais mais sofisticados do mundo e reforça a solidez operacional da plataforma.

A Nest Services Limited, que passará a se chamar Nest Exchange Limited, foi autorizada como uma Bolsa de Valores de Investimento Reconhecida (RIE), responsável pela operação da plataforma multilateral de negociação, incluindo produtos à vista e derivativos.

Já a Nest Clearing and Custody Limited recebeu aprovação como Câmara de Compensação Reconhecida (RCH), acumulando ainda permissões para custódia e guarda de ativos digitais, garantindo processos de liquidação, compensação e proteção patrimonial alinhados aos mais altos padrões internacionais.

A terceira entidade, BCI Limited, futura Nest Trading Limited, atuará como corretora, oferecendo serviços fora da bolsa, como operações OTC, conversão de ativos e intermediação financeira.

Na prática, a estrutura cria um ecossistema integrado, supervisionado de ponta a ponta, que aproxima o mercado cripto das engrenagens tradicionais do sistema financeiro global.

Regulação como ativo estratégico

Richard Teng, CEO da Binance, afirma que a aprovação do ADGM estabelece o compromisso da empresa com a governança, transparência e proteção do usuário. “O ADGM é uma das autoridades reguladoras mais respeitadas do mundo. Operar sob sua estrutura demonstra que atendemos aos mais altos padrões internacionais de compliance, gestão de riscos e proteção ao consumidor”, afirma.

A licença também confere à Binance uma base regulatória sólida para dar suporte às suas operações globais, mesmo mantendo um modelo operacional distribuído, com equipes e inovação espalhadas pelo mundo. Em um ambiente de crescente escrutínio regulatório, essa combinação entre descentralização operacional e centralidade regulatória se torna um diferencial competitivo relevante.

Do ponto de vista institucional, a decisão da FSRA reforça a estratégia de Abu Dhabi de se posicionar como um hub global de inovação financeira, atraindo players estratégicos em ativos digitais. “A presença da Binance fortalece a posição do ADGM como um centro financeiro internacional preparado para o futuro”, afirma Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADGM.

Impactos para o mercado global e para a América Latina

Com mais de 300 milhões de usuários registrados e um volume acumulado superior a US$ 125 trilhões em negociações, a Binance entra em 2026 com uma estrutura regulatória que tende a acelerar tanto a adoção institucional quanto a confiança do varejo. A expectativa é que a operação regulada pelo ADGM tenha início em 5 de janeiro de 2026, após os preparativos operacionais finais.

Mais do que um marco corporativo, a licença sinaliza um novo estágio para o setor de ativos digitais, espera-se que seja menos pautado por promessas e mais ancorado em infraestrutura, governança e responsabilidade institucional. Para investidores, reguladores e usuários, o futuro das finanças digitais passa, cada vez mais, por modelos regulatórios sólidos e a Binance busca ocupar uma posição central nessa transição.

