Reforma do IR: calculadora mostra quem ganha e quem perde com proposta

A partir de 2026, ficam isentos os contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h29.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 17h45.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o projeto que altera a cobrança do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A partir de 2026, ficam isentos os contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil. A proposta tem formato semelhante ao PL 1.087/2025, apresentado pelo governo e ainda em análise na Câmara dos Deputados.

Diante disso, organizações da sociedade civil lançaram a Calculadora da Justiça, disponível em www.calculadoradajustica.com.br. A ferramenta gratuita permite que cada pessoa insira seus dados de renda e visualize o impacto da reforma no pagamento.

O cálculo considera salários, aposentadorias, aluguéis, lucros e dividendos. O usuário pode detalhar deduções ou optar pelo desconto simplificado.

Como funciona a Calculadora da Justiça

A iniciativa foi desenvolvida pelo Instituto Lamparina, Made/FEA-USP, Sleeping Giants Brasil e pela Teia de Criadores. O simulador pode ser acessado por celular ou computador e calcula automaticamente se o usuário deixará de pagar IR, quanto economizará ao ano ou, no caso de rendas mais altas, o valor adicional que passará a contribuir.

Segundo o Made/FEA-USP, a isenção deve beneficiar diretamente mais de 10 milhões de brasileiros, sem reduzir a arrecadação. O custo será compensado pela tributação dos super-ricos, que representam cerca de 0,06% da população.

O professor Guilherme Klein, pesquisador associado ao Made/FEA-USP, explicou que a calculadora segue os parâmetros do PL 1.087/2025: “O objetivo é oferecer ao público uma simulação transparente, que ajude a qualificar o debate”, disse em comunicado enviado à imprensa.

A ferramenta não exige cadastro, não coleta informações pessoais e não substitui a declaração oficial de imposto de renda. Os cálculos são aproximados e baseados na última versão do projeto em tramitação.

