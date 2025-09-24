Economia

Macro em Pauta

Comissão do Senado aprova projeto de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil

A faixa de isenção atual do IR é de R$ 3.036, ou dois salários mínimos

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13h02.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 24, o projeto de lei que isenta quem recebe até R$ 5 mil por mês (R$ 60 mil por ano) de declarar Imposto de Renda (IR). O texto aprovado prevê também um desconto decrescente no imposto para pessoas que ganham entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

A faixa de isenção atual do IR é de R$ 3.036, ou dois salários mínimos.

Disputa entre Calheiros e Lira

A tramitação do projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) no Senado ocorre paralelamente à discussão de um projeto similar na Câmara, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), rival político de Renan Calheiros (MDB-AL).

Embora a proposta de Lira tenha sido aprovada em comissão especial em julho e tenha tido urgência aprovada, ela ainda não foi levada ao plenário. Renan, ao observar a lentidão na Câmara, aproveitou o momento para colocar a proposta em pauta no Senado.

Renan criticou a atuação de Lira na Câmara, especialmente sobre o parecer que tenta proteger a elevação da alíquota das "bets", conforme contido na MP 1303. Lira defende que a alíquota não deve subir de 8% para 12%, argumentando que a metade das "bets" está na ilegalidade.

Ele também se posicionou contra a tributação das remessas de lucros e dividendos para o exterior, além de blindar os fundos isentos de infraestrutura. Para Renan, a tramitação do projeto no Senado já se justifica, pois a Câmara não avançou com rapidez.

Além disso, Renan fez duras críticas à postura do governo no processo. “Os métodos de Arthur Lira não me surpreendem. O que me surpreende é o governo participar desse processo de chantagem. Não há articulação política, não há agenda. A isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil foi transformada em instrumento de chantagem contra o próprio governo”, disse ele ao jornal O Globo na semana passada.

Ao pautar a proposta na CAE, Renan se coloca como protagonista em um dos principais debates da agenda econômica de 2025, um tema prioritário para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao mesmo tempo em que marca território na disputa política com Lira, seu adversário em Alagoas.

Câmara prepara votação

Na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação do projeto de isenção do IR (PL 1087/25), sob relatoria de Arthur Lira, ocorrerá na próxima quarta-feira, 1º de outubro.

Motta escreveu no X (antigo Twitter) que “a Câmara dos Deputados votará na quarta-feira o projeto de isenção do Imposto de Renda (PL 1087/25). O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil”.

Impactos da proposta

Ambas as versões do projeto, tanto a do Senado quanto a da Câmara, propõem a elevação da faixa de isenção do IR para R$ 5 mil, em comparação com os atuais R$ 3.036, o equivalente a dois salários mínimos. Além disso, ambas preveem descontos progressivos até R$ 7.350 e a criação de um imposto mínimo progressivo sobre rendas mais altas, com o objetivo de compensar a perda de arrecadação. A proposta relatada por Lira precisa ser aprovada até 31 de dezembro para entrar em vigor em 2026.

Integrantes do governo afirmam que a demora na Câmara deve-se ao ambiente político tumultuado, com divergências sobre emendas parlamentares e outras matérias prioritárias. No entanto, o Ministério da Fazenda considera que a "espinha dorsal" da proposta está preservada e pronta para ser votada, dependendo apenas das condições políticas.

*Com informações do Jornal O Globo

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2025

Mais de Economia

Como Milei 'se perdeu' dos mercados, mas encontrou saídas no governo Trump

Relator da MP alternativa ao IOF propõe aumento de alíquota para LCI e LCA em 7,5%

Motta anuncia votação de isenção do IR para semana que vem

Haddad diz que Selic de 15% não é justificável e acredita em cortes

Mais na Exame

Mundo

Rússia diz que não tem alternativa a obrigações com ofensiva na Ucrânia

Um conteúdo Bússola

Como escolher um gerador de energia e evitar prejuízos causados pela chuva

Brasil

FAB vai adquirir 11 helicópteros Black Hawk por R$ 1,2 bilhão

Mercados

Adeus à bolsa? Azevedo & Travassos tem novo controlador e deve retirar ações da B3