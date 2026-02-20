Invest

Quem perdeu dinheiro com o Plano Collor pode ter o dinheiro de volta

Segundo a Febrapo, aproximadamente 70% dos beneficiários têm direito a receber até R$ 30 mil

Poupadores: a adesão ao acordo coletivo pode ser feita por todos os poupadores que têm ações de planos econômicos em andamento (OsakaWayne Studios/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Pessoas prejudicadas pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II terão mais tempo para acessar a compensação pelas perdas nas poupanças. O prazo para adesão ao acordo, inicialmente previsto para junho de 2025, agora vai até 3 de junho de 2027, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo), cerca de 292 mil poupadores ou seus herdeiros ainda podem aderir ao acordo coletivo. Até o final de 2025, mais de 352 mil acordos foram firmados, liberando cerca de R$ 5,6 bilhões para compensar perdas decorrentes dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990.

Segundo a Febrapo, aproximadamente 70% dos beneficiários têm direito a receber até R$ 30 mil, dependendo do saldo original existente na época do plano.

O acordo é destinado a poupadores que têm processos judiciais em andamento e que desejam encerrar essas ações em troca de uma compensação mais rápida. A adesão é gratuita e garante o pagamento dos valores em até 15 dias úteis.

A decisão do STF reconheceu o direito à indenização dos poupadores afetados pelos planos econômicos.

“Quem deixa de aderir agora está perdendo dinheiro e oportunidades de aplicar os recursos, quitar dívidas ou atender necessidades imediatas”, alerta Ana Seleme, diretora-executiva da Febrapo.

Após a data de 3 de junho de 2027, o poupador ou seu herdeiro poderá perder o direito ao ressarcimento e ainda arcar com sucumbência, honorários advocatícios e custas processuais.

Quem pode aderir

A adesão é exclusiva para poupadores com ações judiciais em andamento. Em caso de falecimento do poupador, herdeiros e inventariantes também podem participar.

São considerados herdeiros legais: cônjuges, filhos, pais e parentes colaterais até o 4º grau.

Para mais informações sobre o acordo e os procedimentos de adesão, os interessados podem contatar a Febrapo pelo telefone 0800-775-5082, (11) 3164-7122, ou pelo WhatsApp (11) 97611-2209.

