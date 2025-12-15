Invest

Quando a 2ª parcela do décimo terceiro deve cair na conta?

Com pagamento da segunda parcela do 13º, benefício movimenta R$ 369,4 bilhões na economia em 2024, segundo o Dieese

Da Redação
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06h21.

A temporada de fim de ano vem com reforço no bolso para milhões de trabalhadores. Até esta sexta-feira, 19, a segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser depositada para 95,3 milhões de brasileiros, encerrando o ciclo de pagamento do principal benefício trabalhista do país.

Segundo o Dieese, o valor total injetado na economia com o abono será de R$ 369,4 bilhões. A primeira parcela foi paga até 28 de novembro, como determina a legislação.

Quem tem direito ao benefício?

A Lei 4.090/1962 define que têm direito ao décimo terceiro:
Trabalhadores com carteira assinada que tenham atuado por ao menos 15 dias no ano;
Aposentados e pensionistas do INSS;
– Empregados em licença-maternidade ou afastados por doença ou acidente.

Quem perde o direito?

Trabalhadores demitidos por justa causa não recebem o benefício. Já os que forem desligados sem justa causa têm direito ao valor proporcional ao período trabalhado, incluído na rescisão.

Como é feito o cálculo proporcional?

Quem trabalhou o ano todo na mesma empresa recebe o valor integral. Para quem trabalhou menos de 12 meses, o cálculo é proporcional:
– A cada mês com pelo menos 15 dias trabalhados, o trabalhador recebe 1/12 do salário de dezembro.
– Se tiver mais de 15 faltas não justificadas em um mês, esse mês é desconsiderado no cálculo.

Até quando deve ser paga?

A segunda parcela deve ser paga na sexta-feira, 19.

Impostos e descontos

A primeira parcela do décimo terceiro não tem descontos. Já a segunda parcela é tributada com:
INSS
Imposto de Renda
FGTS (depositado pelo empregador)

