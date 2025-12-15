Quando a 2ª parcela do décimo terceiro deve cair na conta?

A temporada de fim de ano vem com reforço no bolso para milhões de trabalhadores. Até esta sexta-feira, 19, a segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser depositada para 95,3 milhões de brasileiros, encerrando o ciclo de pagamento do principal benefício trabalhista do país.

Segundo o Dieese, o valor total injetado na economia com o abono será de R$ 369,4 bilhões. A primeira parcela foi paga até 28 de novembro, como determina a legislação.