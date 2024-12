Problema no app do Bradesco faz clientes 'perderem' dinheiro na conta

Clientes do Bradesco relataram na manhã desta quarta-feira, 11, um problema no aplicativo do banco, que exibia saldos incorretos. Muitos usuários afirmaram que suas contas foram reduzidas a cerca de R$ 1, gerando preocupação.

Nas redes sociais, as queixas ganharam força. Clientes apontaram que, enquanto os valores apareciam corretamente no extrato bancário detalhado, o saldo exibido na tela inicial do app apresentava diferença.

Ao responder às perguntas no perfil oficial do Bradesco no X (antigo Twitter), a instituição orientou os clientes a verificarem os valores no recurso Invest Fácil.

Como se não bastasse tudo que já me aconteceu, o @Bradesco sumiu com o pouco dinheiro que eu tinha na conta e agora só tenho 1 real

Meu Deus 😨

Posicionamento do Bradesco

Procurado pela Exame, o Bradesco não retornou até o momento de publicação desta matéria.