Por que a dona da Deca fechou suas duas fábricas no Nordeste em pouco mais de um ano

A Dexco, dona da marca Deca, vai encerrar a produção de louças sanitárias no Nordeste. A companhia anunciou nesta segunda-feira, 19, o fechamento das atividades produtivas de sua fábrica em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, pouco mais de um ano após desativar outra unidade do mesmo segmento em João Pessoa, na Paraíba.

Em julho de 2025, quando anunciou o encerramento da fábrica paraibana, a Dexco informou que concentraria suas operações de louças sanitárias no Nordeste justamente na unidade pernambucana, que agora também terá a produção encerrada.

O fechamento da fábrica de Cabo de Santo Agostinho foi aprovado pelo conselho de administração da companhia e comunicado ao mercado por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Dexco, a medida faz parte de um processo de transformação do negócio de louças sanitárias, com foco em eficiência operacional, competitividade, rentabilidade e sustentabilidade no longo prazo.

Com a mudança, a fábrica de Jundiaí, em São Paulo, que recebeu investimentos em automação, tecnologia e modernização industrial nos últimos anos, absorverá parte da produção até então realizada em Pernambuco.

Procurada pela reportagem, a Dexco confirmou o encerramento das atividades produtivas e informou que a decisão busca priorizar os segmentos mais alinhados ao posicionamento de mercado da companhia e da marca Deca.

Apesar do fechamento das duas unidades industriais nordestinas, a empresa afirmou que manterá um centro de distribuição estratégico para atender o Nordeste, com um portfólio mais amplo de produtos da Dexco, mas não detalhou o local específico.

A companhia também ressaltou que o negócio de louças sanitárias continuará relevante em suas operações, sob a marca Deca.

Por que houve o segundo fechamento no Nordeste?

O movimento ocorre cerca de 15 meses depois do anúncio do fechamento da fábrica de João Pessoa, em 2 de julho de 2025. Na ocasião, a Dexco justificou a decisão como parte de seu plano de aumento de eficiência e rentabilização dos ativos.

A empresa informou que a produção nordestina de louças passaria a ficar concentrada em Cabo de Santo Agostinho, sem alterações no portfólio da divisão naquele momento.

Com a nova decisão, a companhia deixa de contar com as duas unidades que mantinham a fabricação de louças sanitárias na região, concentrando parte dessa atividade em São Paulo.

Quais foram os impactos sobre trabalhadores?

Em nota enviada à reportagem, a Dexco reconheceu os impactos do encerramento da unidade pernambucana sobre os trabalhadores e a comunidade local.

"A companhia reconhece o impacto da decisão sobre os colaboradores e a comunidade local e está estruturando um processo de transição responsável e apoio à recolocação profissional", detalhou.

No fato relevante, a empresa acrescentou que o plano de apoio aos profissionais desligados prevê benefícios adicionais e suporte à recolocação no mercado de trabalho.

A companhia não detalhou, nos documentos e esclarecimentos apresentados, o número de trabalhadores que serão atingidos pelo fechamento.

A Dexco informou ainda que os impactos contábeis da decisão estão em apuração e serão reconhecidos como itens não recorrentes em suas demonstrações financeiras.