Declarando carro financiado no IR 2026: valor total ou só parcelas?

Declarar um carro financiado no Imposto de Renda é uma dúvida frequente entre contribuintes. Muitas pessoas não sabem se devem informar o valor total do veículo ou apenas o que já pagaram, como lançar parcelas e juros, e como lidar com situações como quitação antecipada ou troca de carro.

Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei, explica: “O veículo é sempre considerado um bem quando está em nome da pessoa física, e o financiamento, quando o carro é a garantia, não deve ser declarado como dívida”.

Além disso, é fundamental detalhar corretamente as informações do carro na declaração, incluindo marca, modelo, placa, forma de aquisição, dados do vendedor e valores pagos. “Mesmo que a declaração seja pré-preenchida, é preciso conferir todas as informações e corrigir qualquer divergência, inclusive nos veículos de dependentes”, acrescenta Gularte.

Veja as principais perguntas segundo o especialista

Em qual ficha devo declarar o carro financiado?

O carro deve ser registrado na ficha de Bens e Direitos, grupo 02 – Bens Móveis, código 01 – veículo automotor terrestre. É preciso informar país de aquisição, número do Renavam (se adquirido no Brasil) e detalhar características do veículo.

Devo declarar o valor total do carro ou apenas o que já paguei?

Somente o valor pago até a data deve ser declarado, incluindo entrada e parcelas quitadas, além de juros do financiamento. Impostos, taxas, licenciamento e seguro não entram no cálculo.

Como lançar as parcelas ao longo do ano?

As parcelas não são informadas individualmente. Devem ser somadas para atualizar o campo “situação em 31/12/2025”.

Por exemplo, se o carro foi comprado em 2025 com entrada de R$ 20.000 e 8 parcelas de R$ 2.700 cada:

Entrada: R$ 20.000

Parcelas: 8 x R$ 2.700 = R$ 21.600

Total a declarar em 31/12/2025: R$ 41.600

Se o carro tivesse sido adquirido em 2024, e em 2025 o contribuinte pagou mais 12 parcelas de R$ 2.700:

Situação em 31/12/2024: R$ 41.600 (entrada + parcelas de 2024)

Situação em 31/12/2025: R$ 74.000 (R$ 41.600 pagos em 2024 + R$ 32.400 pagos em 2025)

O financiamento entra como dívida?

Não, se o veículo é a garantia do financiamento. O valor não quitado não é considerado dívida, porque o carro pode ser recuperado pelo banco em caso de inadimplência. Financiamentos só entram como dívida se o bem não for garantia, por exemplo, quando há avalista.

Como declarar quitação antecipada ou troca de carro?

Na quitação antecipada, basta atualizar o valor total pago no campo “situação em 31/12” e indicar na discriminação que houve a quitação. Em troca de carro, o veículo antigo deve ser zerado, informando o comprador e o valor da venda, e o novo carro declarado com o valor da aquisição, podendo incluir o valor da venda do carro anterior se usado na compra.

E se o financiamento estiver em nome de terceiros?

O carro não deve ser declarado, mesmo que você pague parcelas, porque a titularidade não é sua.

E como declarar situações especiais?

Se o carro for vendido no mesmo ano de aquisição, ele só precisa ser declarado se houver ganho de capital, ou seja, se o valor de venda for maior que o de compra.

Neste caso, o contribuinte deve primeiro calcular o imposto pelo GCAP, programa da Receita Federal para ganho de capital, e recolher o imposto no mês seguinte à venda. No IRPF, basta importar os dados do GCAP, sem precisar acrescentar mais informações. Se houver prejuízo na venda, não é necessário declarar o veículo.

Na quitação antecipada, deve-se informar o valor total pago, incluindo parcelas adicionais no mesmo ano, no campo “situação em 31/12/2025”, e indicar na discriminação que houve quitação.

Já na troca de carro, o veículo antigo é zerado, informando os dados do comprador (nome, CPF/CNPJ e valor da venda), e o novo carro é registrado com o valor da aquisição, podendo incluir o valor da venda do carro anterior se foi utilizado para a compra.

Quanto a financiamentos em nome de terceiros, o veículo não deve ser declarado, pois a titularidade não é do contribuinte.

Passo a passo para declarar

Com o início do prazo, os contribuintes podem optar por preencher manualmente a declaração ou escolher a pré-preenchida.

Para ambas as modalidades, é necessário ter todos os documentos em mãos, como informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis (saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos) e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.

O passo a passo para fazer a declaração manual ou pelo programa da Receita é simples:

Baixe o programa pelo site da Receita Federal.

Faça login com CPF e senha gov.br (nível prata ou ouro).

Inicie a declaração, escolhendo “Nova” e preenchendo os dados solicitados (ou optando pela pré-preenchida).

Cheque todas as informações cuidadosamente, conferindo valores e documentos.

Valide a declaração com a ferramenta do programa para identificar possíveis erros.

Envie a declaração à Receita Federal e aguarde a confirmação.

Só posso entregar a declaração pelo programa?

Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Por que optar pela pré-preenchida?

O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.

A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.

Informes de rendimentos

Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.

Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.

A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.

Até quando vai a declaração?

A declaração começou na segunda-feira, 23, às 8h, e vai até às 23h59 do dia 29 de maio.

Quem não entregar no prazo, o que acontece?

Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que deixaria de ser pago.

Mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.

Quem é obrigado a declarar?

Ficam obrigados a declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00).

Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00.

Teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto.

Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto.

Tem atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos.

Tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000.

Passou à condição de residente no Brasil.

Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias.

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física.

Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira.

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior.

Recebeu lucros ou dividendos no exterior.

O que tem que ser declarado no IR?

No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:

Rendimentos tributáveis – salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações).

salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações). Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas.

indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva – juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital.

juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital. Bens e direitos – imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior).

imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior). Dívidas e ônus – financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados.

financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados. Despesas dedutíveis – gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes.

gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes. Doações e contribuições – doações incentivadas a fundos de cultura, fundos de infância e adolescência, e outras previstas na lei.

Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.

Restituição

A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.

A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.

O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.

Agora as datas oficiais de pagamento são:

29 de maio de 2026

30 de junho de 2026

31 de julho de 2026

28 de agosto de 2026

Confira, abaixo, as principais datas

13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do Imposto de Renda.

19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.

27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela, e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto