Declarando carro financiado no IR 2026: valor total ou só parcelas?

IR 2026: prazo para entregar a declaração vai até 29 de maio
Repórter de finanças
Publicado em 9 de abril de 2026 às 10h00.
Declarar um carro financiado no Imposto de Renda é uma dúvida frequente entre contribuintes. Muitas pessoas não sabem se devem informar o valor total do veículo ou apenas o que já pagaram, como lançar parcelas e juros, e como lidar com situações como quitação antecipada ou troca de carro.
Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei, explica: “O veículo é sempre considerado um bem quando está em nome da pessoa física, e o financiamento, quando o carro é a garantia, não deve ser declarado como dívida”.
Além disso, é fundamental detalhar corretamente as informações do carro na declaração, incluindo marca, modelo, placa, forma de aquisição, dados do vendedor e valores pagos. “Mesmo que a declaração seja pré-preenchida, é preciso conferir todas as informações e corrigir qualquer divergência, inclusive nos veículos de dependentes”, acrescenta Gularte.
Veja as principais perguntas segundo o especialista
O carro deve ser registrado na ficha de Bens e Direitos, grupo 02 – Bens Móveis, código 01 – veículo automotor terrestre. É preciso informar país de aquisição, número do Renavam (se adquirido no Brasil) e detalhar características do veículo.
Somente o valor pago até a data deve ser declarado, incluindo entrada e parcelas quitadas, além de juros do financiamento. Impostos, taxas, licenciamento e seguro não entram no cálculo.
As parcelas não são informadas individualmente. Devem ser somadas para atualizar o campo “situação em 31/12/2025”.
Por exemplo, se o carro foi comprado em 2025 com entrada de R$ 20.000 e 8 parcelas de R$ 2.700 cada:
Se o carro tivesse sido adquirido em 2024, e em 2025 o contribuinte pagou mais 12 parcelas de R$ 2.700:
Não, se o veículo é a garantia do financiamento. O valor não quitado não é considerado dívida, porque o carro pode ser recuperado pelo banco em caso de inadimplência. Financiamentos só entram como dívida se o bem não for garantia, por exemplo, quando há avalista.
Na quitação antecipada, basta atualizar o valor total pago no campo “situação em 31/12” e indicar na discriminação que houve a quitação. Em troca de carro, o veículo antigo deve ser zerado, informando o comprador e o valor da venda, e o novo carro declarado com o valor da aquisição, podendo incluir o valor da venda do carro anterior se usado na compra.
O carro não deve ser declarado, mesmo que você pague parcelas, porque a titularidade não é sua.
Se o carro for vendido no mesmo ano de aquisição, ele só precisa ser declarado se houver ganho de capital, ou seja, se o valor de venda for maior que o de compra.
Neste caso, o contribuinte deve primeiro calcular o imposto pelo GCAP, programa da Receita Federal para ganho de capital, e recolher o imposto no mês seguinte à venda. No IRPF, basta importar os dados do GCAP, sem precisar acrescentar mais informações. Se houver prejuízo na venda, não é necessário declarar o veículo.
Na quitação antecipada, deve-se informar o valor total pago, incluindo parcelas adicionais no mesmo ano, no campo “situação em 31/12/2025”, e indicar na discriminação que houve quitação.
Já na troca de carro, o veículo antigo é zerado, informando os dados do comprador (nome, CPF/CNPJ e valor da venda), e o novo carro é registrado com o valor da aquisição, podendo incluir o valor da venda do carro anterior se foi utilizado para a compra.
Quanto a financiamentos em nome de terceiros, o veículo não deve ser declarado, pois a titularidade não é do contribuinte.
Com o início do prazo, os contribuintes podem optar por preencher manualmente a declaração ou escolher a pré-preenchida.
Para ambas as modalidades, é necessário ter todos os documentos em mãos, como informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis (saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos) e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.
O passo a passo para fazer a declaração manual ou pelo programa da Receita é simples:
Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.
A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.
Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.
Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.
A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.
A declaração começou na segunda-feira, 23, às 8h, e vai até às 23h59 do dia 29 de maio.
Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que deixaria de ser pago.
Mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.
Ficam obrigados a declarar quem:
No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:
Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.
A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.
A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.
O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.
Agora as datas oficiais de pagamento são:
13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do Imposto de Renda.
19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.
27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – prazo final para:
optar pelo débito automático da primeira parcela,
e entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 –
pagamento do 1º lote de restituição,
vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).
Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.
O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.
A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.