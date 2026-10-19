Governo Lula antecipa pagamento de reajuste do Bolsa Família para esta semana

O governo Lula decidiu antecipar o pagamento da primeira parcela dos benefícios do Bolsa Família com o reajuste de 15,04% para esta semana. Os depósitos começam nesta segunda-feira, 19, e vão até quarta-feira, 21 de outubro, antes do segundo turno das eleições. O programa social beneficia mais de 19 milhões de famílias.

O Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), responsável pela gestão do programa, diz que a medida é preventiva "para mitigar os efeitos do super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis".

Quando o governo anunciou o reajuste, no mês passado, o cronograma previa que apenas parte dos beneficiários recebesse os valores reajustados antes do segundo turno, que será realizado no próximo domingo, 25 de outubro. O reajuste se dá pela inflação acumulada de março de 2023 a agosto de 2026, medida pelo INPC.

O que determina a data de pagamento do Bolsa Família é o dígito final do Número de Identificação Social, o NIS, um código de 11 dígitos que identifica quem está inscrito em programas sociais. Pelo novo cronograma, famílias cujo NIS termina em 1 recebem osvalores reajustados nesta segunda-feira, 19 de outubro. No dia seguinte, recebe quem tem o NIS com o final 2. Os demais finais (0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) recebem na quarta-feira, 21 de outubro.

De acordo com o MDS, quem vive em cidades em situação de emergência ou de calamidade pública vai receber o pagamento de forma unificada neste dia 19, primeiro dia do calendário.

"Análises técnicas conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) identificaram que, nos meses de agosto e setembro de 2026, ocorreram 518 reconhecimentos federais de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública – mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior (253)", diz o Ministério.

Novos valores do Bolsa Família

Com o reajuste, passam a vigorar em outubro de 2026 os seguintes valores:

Benefício de Renda de Cidadania de R$ 164,00 por integrante;

Benefício Complementar de até R$ 691,00 para famílias cuja renda total não atinja esse patamar;

Benefício Primeira Infância de R$ 173,00 por criança com até sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar de R$ 58,00 por integrante que se enquadre nas situações especificadas no regulamento.

Impacto fiscal do reajuste

O impacto fiscal para este ano é de R$ 5,8 bilhões a partir de outubro e será de R$ 22 bilhões em 2027, segundo o ministro do Planejamento. O governo vai enviar ao Congresso mudanças à Lei Orçamentária Anual (LOA) enviada ao Congresso em 31 de agosto. A peça orçamentária, que não previa os novos valores dos benefícios, estimava um gasto de R$ 157,1 bilhões com o programa social. Com o reajuste, esse montante será de R$ 179 bilhões.