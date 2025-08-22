Justiça do Trabalho fará leilão de 4 mil garrafas de uísque e vinho; veja como participar

A Justiça do Trabalho realizará um leilão nacional para o pagamento de dívidas trabalhistas, que acontecerá em duas datas, nos próximos dias 16 e 18 de setembro.

Nesta iniciativa, o TRT 2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo/SP) leiloará em todo o estado 5.058 itens, que poderão ser arrematados virtualmente a partir das 10h, por meio do site da Fidalgo Leilões.

Serão leiloadas 4.224 garrafas de bebidas, como uísque, licor e vinho chilenos e italianos. Dessas, 21 são do licor Frangelico e seis do licor 43 Baristo, 21 do whiskey Jack Daniels, 3.456 do vinho chileno Marques de Nevado e 720 do vinho italiano Negroamaro.

Além disso, serão leiloadas 170 bens imobiliários, entre casas, apartamentos, terrenos, salas e galpões comerciais, 45 veículos, 56 móveis, 26 equipamentos/maquinários, 537 acessórios.

Os descontos poderão chegar a 80% do valor da avaliação inicial, com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes, devendo ser observada no próprio edital no site da leiloeira.

Imóveis em São Paulo

As 170 propriedades disponibilizadas pelo TRT 2 estão disponíveis, especificamente, nas seguintes localidades:

Capital paulista - 75 imóveis

Bairros: Aclimação, Água Branca, Água Fria, Alto da Mooca, Barra Funda, Bela Vista, Belenzinho, Bom Retiro, Brás, Butantã, Campo Belo, Campos Elíseos, Cerqueira César, Conjunto Promorar Raposo Tavares, Freguesia do Ó, Guaiaúna, Itaquera, Jabaquara, Jardim América, Jardim Cláudio, Jardim Danfer, Jardim Guedala, Jardim Independência, Jardim Iracema, Jardim Novo Parelheiros, Jardim Paulista, Jardim Veronia, Jd Bartira, Jd. Esther Yolanda, Jd. Santa Maria, Liberdade, Mirandópolis, Mooca, Parque da Mooca, Parque da Vila Prudente, Parque Esmeralda, Parque Paulistano, Parque Vitória, Penha de França, Perdizes, Pinheiros, Pq. São Domingos, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, Tatuapé, Tremembé, Vila Albertina, Vila Bela Vista, Vila Brasilândia, Vila Carrão, Vila Itaim, Vila Leopoldina, Vila Mariana, Vila Mesquita, Vila Nova Manchester, Vila Olímpia, Vila Prudente, Vila Santo Estefano.

Região Metropolitana de São Paulo - 36 imóveis

Atibaia, Barueri, Biritiba Mirim, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, Guarulhos, Igaratá, Itapevi, Itupeva, Jandira, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Santa Branca, Santana de Parnaíba, Suzano E São José dos Campos.

Grande ABC - 17 imóveis

Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá.

Interior paulista - 16 imóveis

Avaré, Cajati, Campos do Jordão, Dois Córregos, Guararapes, Presidente Alves, Ribeirão Preto, Salto de Pirapora, Serra Negra e Sorocaba.

Litoral - 26 imóveis

Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente e Ubatuba.

Imóvel em destaque

Entre os destaques deste leilão virtual da Justiça do Trabalho, especificamente no dia 16 de setembro, em Pinheiros, na capital paulista, um terreno de 329,05m² tem lance inicial de R$ 960.000. Ainda na cidade, um apartamento de 82,3m², localizado na Vila Olímpia, é ofertado a R$ 320.000.

Para o dia 18 de setembro, em Jandira, região metropolitana de São Paulo, um apartamento avaliado em R$ 250.000 é oferecido por R$ 75.000. No Guarujá, litoral paulista, é possível arrematar por R$ 380.000 um apartamento avaliado em R$ 950.000.

Na relação dos veículos, está em destaque para o dia 16/09 uma Land Rover Evoque Prestige 5D, ano/modelo 2013/2014, avaliada em R$ 103.000, com lance inicial de R$ 51.500. Já no dia 18/09, uma Fiat Toro Ranch AT9 D4, ano/modelo 2019/2020, avaliada em R$ 128.205,00 e ofertada a partir de R$ 34.461,50.