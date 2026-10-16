Ibovespa reage com Petrobras e bancos após três quedas seguidas; dólar cai

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 16 de outubro, apoiado por Petrobras, bancos e ações ligadas à economia doméstica, enquanto investidores repercutem uma nova pesquisa eleitoral, dados de atividade no Brasil e um exterior mais positivo. Por volta das 10h40 (horário de Brasília), o principal índice da B3 avançava 0,60%, aos 205.767 pontos. O dólar comercial recua 0,31%, cotado a R$ 5,072.

Na B3, Petrobras acompanha o petróleo em patamar elevado. PETR3 sobe 1,07% e PETR4 avança 1,06%. Prio (PRIO3) ganha 1,36%, enquanto Vibra (VBBR3) sobe 1,46% e Ultrapar (UGPA3), 1,48%. Vale (VALE3), por outro lado, recua 0,45% e limita parte dos ganhos do índice.

Entre os papéis ligados à economia doméstica, Magazine Luiza (MGLU3) avança 3,75%, MRV (MRVE3) sobe 3,23%, Cogna (COGN3) ganha 2,76% e Azzas 2154 (AZZA3) avança 2,54%.

No setor financeiro, Itaú (ITUB4) sobe 0,50%, Bradesco avança 0,24% nas ações preferenciais (BBDC4) e B3 (B3SA3) ganha 0,36%.

Na ponta negativa, CSN (CSNA3) cai 2,17%, CSN Mineração (CMIN3) perde 0,41% e Usiminas (USIM5) cede 0,15%. Cury (CURY3) também opera no vermelho, com baixa de 0,10%, assim como CPFL Energia (CPFE3), que recua 0,10%.

Cenário político e indicadores brasileiros mexem com o mercado

No cenário político, a pesquisa PoderData/Aya divulgada hoje mostrou empate entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50% dos votos válidos para cada um. No levantamento anterior, Flávio tinha 51% e Lula, 49%.

O levantamento reforça a leitura de uma disputa mais apertada na reta final do segundo turno. Na Quaest divulgada na quarta-feira, 14, Flávio aparecia com 46% e Lula, com 44%, também em empate técnico.

Por outro lado, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um termômetro da economia brasileira e uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), avançou 0,3% em agosto na comparação com julho, na série com ajuste sazonal, com recuo da agropecuária.

Futuros de Wall Street sobem após semana ruim para tecnologia

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas operam levemente positivos na sexta-feira, após uma semana marcada pela forte queda das ações de tecnologia e inteligência artificial (IA).

Os futuros do S&P 500 sobem 0,2%, enquanto os do Dow Jones avançam 0,1%. Os contratos do Nasdaq 100 oscilam perto da estabilidade.

As fabricantes de semicondutores continuam sob pressão. O fundo VanEck Semiconductor ETF recua 0,7% no pré-mercado, com quedas em Micron, Advanced Micro Devices (AMD) e Sandisk. O setor acumula perda de 7,4% na semana, em meio às preocupações com a concorrência chinesa.

Petróleo fica perto da estabilidade, mas caminha para alta semanal

Os preços do petróleo operam próximos da estabilidade. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, recua 0,22%, a US$ 97,75 por barril, enquanto o parâmetro global de preços Brent cai 0,01%, a US$ 105,91.

Apesar da oscilação limitada no dia, as cotações caminham para fechar a semana em alta, sustentadas pelas incertezas sobre a oferta no Oriente Médio e por uma queda maior que a esperada nos estoques de petróleo dos EUA.

Bolsas da Europa e da Ásia operam no campo positivo hoje

As principais bolsas europeias operam no campo positivo. O Stoxx 600 sobe 0,62%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 1,07%. O FTSE 100, de Londres, ganha 0,13%, e o CAC 40, de Paris, sobe 0,38%.

Em Milão, o FTSE MIB avança 0,92%.

Já os mercados asiáticos encerraram a sexta-feira majoritariamente em alta, recuperando parte das perdas recentes. No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,39%. O S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 1%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,52%.

O índice de Xangai subiu 0,24%. Na Índia, o Nifty 50 avançou 0,65%.