Ibovespa reage com Petrobras e bancos após três quedas seguidas; dólar cai

Ibovespa: índice sobe com Petrobras e ações domésticas (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10h51.
O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 16 de outubro, apoiado por Petrobras, bancos e ações ligadas à economia doméstica, enquanto investidores repercutem uma nova pesquisa eleitoral, dados de atividade no Brasil e um exterior mais positivo. Por volta das 10h40 (horário de Brasília), o principal índice da B3 avançava 0,60%, aos 205.767 pontos. O dólar comercial recua 0,31%, cotado a R$ 5,072.
Na B3, Petrobras acompanha o petróleo em patamar elevado. PETR3 sobe 1,07% e PETR4 avança 1,06%. Prio (PRIO3) ganha 1,36%, enquanto Vibra (VBBR3) sobe 1,46% e Ultrapar (UGPA3), 1,48%. Vale (VALE3), por outro lado, recua 0,45% e limita parte dos ganhos do índice.
Entre os papéis ligados à economia doméstica, Magazine Luiza (MGLU3) avança 3,75%, MRV (MRVE3) sobe 3,23%, Cogna (COGN3) ganha 2,76% e Azzas 2154 (AZZA3) avança 2,54%.
No setor financeiro, Itaú (ITUB4) sobe 0,50%, Bradesco avança 0,24% nas ações preferenciais (BBDC4) e B3 (B3SA3) ganha 0,36%.
Na ponta negativa, CSN (CSNA3) cai 2,17%, CSN Mineração (CMIN3) perde 0,41% e Usiminas (USIM5) cede 0,15%. Cury (CURY3) também opera no vermelho, com baixa de 0,10%, assim como CPFL Energia (CPFE3), que recua 0,10%.
No cenário político, a pesquisa PoderData/Aya divulgada hoje mostrou empate entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50% dos votos válidos para cada um. No levantamento anterior, Flávio tinha 51% e Lula, 49%.
O levantamento reforça a leitura de uma disputa mais apertada na reta final do segundo turno. Na Quaest divulgada na quarta-feira, 14, Flávio aparecia com 46% e Lula, com 44%, também em empate técnico.
Por outro lado, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um termômetro da economia brasileira e uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), avançou 0,3% em agosto na comparação com julho, na série com ajuste sazonal, com recuo da agropecuária.
Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas operam levemente positivos na sexta-feira, após uma semana marcada pela forte queda das ações de tecnologia e inteligência artificial (IA).
Os futuros do S&P 500 sobem 0,2%, enquanto os do Dow Jones avançam 0,1%. Os contratos do Nasdaq 100 oscilam perto da estabilidade.
As fabricantes de semicondutores continuam sob pressão. O fundo VanEck Semiconductor ETF recua 0,7% no pré-mercado, com quedas em Micron, Advanced Micro Devices (AMD) e Sandisk. O setor acumula perda de 7,4% na semana, em meio às preocupações com a concorrência chinesa.
Os preços do petróleo operam próximos da estabilidade. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, recua 0,22%, a US$ 97,75 por barril, enquanto o parâmetro global de preços Brent cai 0,01%, a US$ 105,91.
Apesar da oscilação limitada no dia, as cotações caminham para fechar a semana em alta, sustentadas pelas incertezas sobre a oferta no Oriente Médio e por uma queda maior que a esperada nos estoques de petróleo dos EUA.
As principais bolsas europeias operam no campo positivo. O Stoxx 600 sobe 0,62%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 1,07%. O FTSE 100, de Londres, ganha 0,13%, e o CAC 40, de Paris, sobe 0,38%.
Em Milão, o FTSE MIB avança 0,92%.
Já os mercados asiáticos encerraram a sexta-feira majoritariamente em alta, recuperando parte das perdas recentes. No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,39%. O S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 1%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,52%.
O índice de Xangai subiu 0,24%. Na Índia, o Nifty 50 avançou 0,65%.