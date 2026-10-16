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'Meu irmão não será chanceler', diz Flávio sobre papel de Eduardo em eventual governo

Candidato elogiou atuação internacional do irmão, mas descartou nomeá-lo para o Ministério das Relações Exteriores

Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (Rafael Carvalho/Governo de Transição/Divulgação)

Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (Rafael Carvalho/Governo de Transição/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22h04.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 22h23.

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Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não pretende nomear o irmão, Eduardo Bolsonaro, como ministro das Relações Exteriores caso seja eleito presidente. O senador defendeu a atuação internacional do ex-deputado, condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo. Eduardo está nos Estados Unidos e afirma que não pretende voltar ao Brasil.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 16, que não pretende nomear o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para o Ministério das Relações Exteriores, caso vença a eleição presidencial.

“Não, ele não vai ser meu chanceler”, disse Flávio em entrevista à TV Globo.

Apesar de descartar a nomeação, o senador defendeu a atuação internacional do irmão e criticou o que considera uma perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Hoje ele não pode pisar em um monte de países, porque o Moraes persegue ele a todo momento”, disse. "Ele construiu, ao longo de mais de 10 anos, um relacionamento internacional com vários líderes políticos conservadores, que são de direita. Ele tem o mérito dele."

Apesar dos elogios, o candidato separou a atuação internacional do irmão de uma eventual nomeação para o Ministério das Relações Exteriores, hoje comandado por Mauro Vieira. Ao ser questionado novamente se Eduardo ocuparia o posto, reforçou: “Não será chanceler.”

Condenação de Eduardo

Em junho, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, sob a acusação de tentar interferir no julgamento da trama golpista que envolveu seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pena foi fixada em quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além de multa. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação, acompanhado por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Turma.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo por atuar junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar autoridades brasileiras. Segundo a acusação, o ex-deputado buscou criar um ambiente de instabilidade e temor com a possibilidade de retaliações estrangeiras contra ministros do STF e o Brasil.

De acordo com a Procuradoria, o objetivo seria impedir uma eventual condenação de Jair Bolsonaro no processo sobre a trama golpista.

Em outubro, a condenação transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso. Nos dias 7 e 8, Moraes determinou o início do cumprimento da pena, além do pagamento de multa de R$ 151,8 mil.

O STF também expediu um mandado de prisão, determinou a inclusão do nome de Eduardo no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e ordenou o cancelamento dos passaportes brasileiros emitidos em seu nome.

Em 14 de outubro, durante uma visita a Washington, Eduardo afirmou que não pretende voltar ao Brasil para cumprir a pena. O ex-deputado disse que não “puxaria uma cadeia sendo inocente” e condicionou seu retorno à extinção da condenação.

Na ocasião, ele também voltou a defender a saída de Moraes do STF caso seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL), seja eleito presidente.

A Polícia Federal avalia solicitar a extradição de Eduardo dos Estados Unidos. A execução da prisão, porém, enfrenta dificuldades, já que o ex-deputado vive no país desde o início de 2025.

Perguntas frequentes

Eduardo Bolsonaro será ministro das Relações Exteriores se Flávio Bolsonaro vencer a eleição? ＋

Não. Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 16, que não pretende nomear o irmão, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para comandar o Ministério das Relações Exteriores caso seja eleito presidente.

O que Flávio Bolsonaro disse sobre a atuação internacional de Eduardo? ＋

Flávio defendeu as relações internacionais construídas pelo irmão ao longo de mais de dez anos com líderes políticos conservadores e criticou o que considera uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por que Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF? ＋

Eduardo Bolsonaro foi condenado por coação no curso do processo, sob a acusação de tentar interferir no julgamento da trama golpista envolvendo seu pai, Jair Bolsonaro (PL), por meio de pressões sobre autoridades brasileiras.

Qual é a pena de Eduardo Bolsonaro? ＋

O STF condenou Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além de multa de R$ 151,8 mil. A condenação transitou em julgado em outubro, o que significa que não cabe mais recurso.

Onde Eduardo Bolsonaro está atualmente? ＋

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde vive desde o início de 2025. Em 14 de outubro, afirmou que não pretende voltar ao Brasil para cumprir a pena enquanto a condenação não for extinta.

Eduardo Bolsonaro pode ser extraditado dos Estados Unidos? ＋

A Polícia Federal avalia solicitar a extradição de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. A execução da prisão enfrenta dificuldades porque o ex-deputado está no país.

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