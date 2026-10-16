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Ibovespa sobe com Petrobras, mas perde 1,74% na semana com cautela eleitoral

O dólar à vista fechou em queda de 0,28% nesta sexta-feira, a R$ 5,073, mas acumulou alta de 1,77% na semana

Ibovespa: o principal índice da B3 subiu 0,54%, aos 205.430,33 pontos (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa: o principal índice da B3 subiu 0,54%, aos 205.430,33 pontos (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17h41.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 17h45.

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O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, 16, impulsionado principalmente pelas ações da Petrobras, mas não conseguiu reverter as perdas acumuladas ao longo das últimas três sessõe em que caiu. O principal índice da B3 subiu 0,54%, aos 205.430,33 pontos, com giro financeiro de R$ 29,9 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre ações. Na semana, o indicador caiu 1,74%.

O mercado encerrou a semana em clima de cautela diante de novas pesquisas eleitorais que mostram uma disputa mais acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República. Além das sondagens, investidores acompanham os movimentos dos dois partidos em torno de pautas populares, como trabalho e segurança.

A expectativa agora se volta para a sabatina de Flávio Bolsonaro nesta sexta-feira à noite e para o debate com os dois candidatos na Band, no domingo.

Entre as principais ações do índice, as ordinárias da Petrobras (PETR3) subiram 3,53%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 4,04%. Os dois papéis encerraram o pregão nas máximas do dia e registraram a terceira e a quarta maiores altas do Ibovespa, respectivamente, acompanhando a disparada dos preços do petróleo no mercado internacional.

Na ponta positiva do índice, Magazine Luiza (MGLU3) liderou os ganhos, com alta de 6,93%, com os investidores repercutindo a parceria com a Shopee anunciada na véspera. O Assaí (ASAI3) ficou na segunda posição, com avanço de 4,22%.

Os bancos, por outro lado, tiveram mais um pregão negativo. O Bradesco (BBDC4) caiu 1,78%; Banco do Brasil (BBAS3) recuou 0,55%; Itaú (ITUB4) perdeu 0,54%; BTG Pactual (BPAC11) caiu 0,49% e Santander Brasil (SANB11) recuou 0,28%.

A Vale (VALE3) também fechou em queda, de 0,32%, em um dia de relativa estabilidade para o minério de ferro, que subiu 0,07%. Entre as maiores baixas do índice, CSN (CSNA3) caiu 3,51%, a R$ 5,77, seguida por Vivara (VIVA3), com recuo de 3,09%, a R$ 26,69, e Hapvida (HAPV3), que perdeu 2,70%, a R$ 8,29.

Dólar cai no dia, mas sobe 1,77% na semana

O dólar à vista fechou em queda de 0,28% nesta sexta-feira, a R$ 5,073, acompanhando o movimento da moeda americana no exterior e devolvendo parte da alta acumulada ao longo da semana. Durante o pregão, a cotação oscilou entre R$ 5,0681 e R$ 5,0958.

Apesar do recuo no dia, a moeda americana acumulou alta de 1,77% na semana. No mercado doméstico, investidores seguiram atentos ao cenário eleitoral e à recuperação de Lula nas pesquisas mais recentes em relação a Flávio Bolsonaro.

Petróleo dispara e WTI supera US$ 100

Os preços do petróleo dispararam nesta sexta-feira, com o barril do WTI, referência americana, voltando a superar US$ 100. O movimento foi impulsionado pelo aumento dos ataques iranianos a embarcações no Estreito de Ormuz e pela perspectiva de novas ofensivas ucranianas contra refinarias russas, que ampliam as preocupações com a oferta global.

Pelo menos nove navios-tanque e de carga foram atacados perto de Ormuz desde domingo, em meio às tentativas do Irã de bloquear as exportações de petróleo. Na Rússia, ataques registrados na quinta-feira interromperam as operações de uma das principais unidades da refinaria de Ryazan, após o fracasso da tentativa de cessar-fogo energético entre Moscou e Kiev. Os ataques dos houthis à infraestrutura energética da Arábia Saudita também contribuíram para pressionar os preços dos combustíveis.

No fechamento, o petróleo Brent para dezembro subiu 3,72%, a US$ 109,86 por barril, na ICE. O WTI para novembro avançou 3,51%, a US$ 101,41 por barril, na Nymex. Na semana, os contratos acumularam altas de 4,91% e 10,41%, respectivamente.

Bolsas de Nova York caem com pressão sobre ações de tecnologia

As bolsas americanas fecharam em queda nesta sexta-feira, pressionadas pela venda de ações de tecnologia em meio às preocupações com uma possível bolha nos investimentos em inteligência artificial (IA) e com a qualidade do crédito das empresas do setor.

O Nasdaq registrou a maior perda semanal desde junho, enquanto investidores aproveitaram o movimento para realocar recursos em ações defensivas. Entre os destaques negativos do dia, CoreWeave caiu 11,91%, Super Micro Computer recuou 9,86%, AMD perdeu 5,95%, Intel caiu 5,79% e Oracle recuou 4,64%.

Na direção oposta, as petroleiras acompanharam a disparada da commodity. Chevron subiu 2,59%, enquanto ConocoPhillips avançou 3,37%.

Ao fim do pregão, o Dow Jones caiu 0,34%, aos 52.002,41 pontos. O S&P 500 recuou 1,09%, aos 7.659,44 pontos, e o Nasdaq perdeu 2,15%, aos 26.140,03 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,67%, enquanto o S&P 500 caiu 1,95% e o Nasdaq recuou 4,48%.
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