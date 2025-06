"Nós ainda estamos discutindo o ciclo de alta e o que vamos tomar de decisão", diz Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 2, que ele e os diretores da autarquia ainda debatem o ciclo de alta de juros, apesar do mercado fomentar a discussão sobre quando o processo de cortes da Selic será iniciado. As declarações de Galípolo foram feitas durante debate no Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP).

"Estamos ainda no estágio anterior. Estamos discutindo o ciclo de alta. Nós ainda estamos discutindo o ciclo de alta e o que vamos tomar de decisão. A flexibilidade significa que estamos abertos e vamos chegar na próxima reunião para tomar essa decisão sobre o que fazer", disse.

A busca do mercado por interpretações distintas sobre as mesmas frases presentes nas seguidas comunicação da autoridade monetária tem chamado a atenção do BC, afirmou Galípolo.

"Do ponto de vista da política monetária, há uma tríade da repetição das palavras incerteza, o que tem demandado a cautela e flexibilidade. Neste ambiente, onde a incerteza predomina, às vezes, a mesma frase ou a mesma comunicação, a depender do dado que saiu naquele dia, é interpretada de maneira absolutamente distinta e diferente. E mesmo coisas que eram recomendadas até pouco tempo atrás e entendidas como melhor solução e caminho, com apresentação de um cenário, se tornou difícil", disse.

IOF não deve ser usado para arrecadar

Galípolo também voltou a afirmar que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não deveria ser usado para questões arrecadatórias e nem para apoiar a política monetária.

Segundo ele, do ponto de vista cambial, o receio é que o uso do IOF possa soar como controle de capitais, o que não é desejável.

"Sempre tive a visão de não usar o IOF nem para questões arrecadatórias e nem para apoiar a política monetária. É um imposto regulatório, como está definido. Do ponto de vista do câmbio, o receito é que possa soar como controle de capitais, o que não é desejável. Do ponto de vista do crédito, não é desejável que tenha escolha da linha em função de arbitragem tributária", disse.

O presidente do BC também afirmou que não seria possível estimar o impacto da medida do ponto de vista da política monetária porque ainda não está claro se as regras do decreto serão alteradas.