Nubank passa a oferecer crédito consignado privado

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 1º, que passará a oferecer gradualmente novo empréstimo consignado privado. Dessa maneira, a fintech aumentou a lista de instituições financeiras que se habilitaram no novo consignado privado.

Denominado de "Crédito do Trabalhador", os interessados podem simular e iniciar a contratação na plataforma da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e finalizar o processo no app do Nubank. Em nota, o Nubank afirmou que, em breve, irá oferecer experiência completa de contratação do Consignado do Trabalhador diretamente no aplicativo. "A nova modalidade amplia a competição na oferta de crédito", disse em nota.

O "Crédito do Trabalhador" é um empréstimo consignado 100% digital que se destina a 47 milhões de trabalhadores CLT no Brasil, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de MEIs. O processo inicial de simulação e autorização ocorre na CTPS Digital, com a finalização da contratação sendo realizada no aplicativo do Nubank.

Passo a passo para contratar:

Acesso: acesse a CTPS Digital (app ou versão web) com a conta gov.br.

Simulação: encontre a opção "Crédito do Trabalhador" e simule o empréstimo, informando o valor desejado e o número de parcelas.

Ofertas: após a simulação, autorize o acesso das instituições financeiras aos seus dados do eSocial e aguarde até 24 horas para receber as ofertas no app da CTPS.

Escolha e contratação: se a oferta do Nubank for interessante, selecione-a e finalize a contratação diretamente no aplicativo do Nubank.