Nubank (ROXO34) tem lucro líquido 85% maior no quarto trimestre; ação cai no pós-mercado

O Nubank (ROXO34) registrou um lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 85% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 20. Em 2024, a fintech lucrou US$ 1,9 bilhão, salto de 110%.

As receitas atingiram um novo recorde de US$ 3 bilhões, representando um aumento de 50% no ano a ano.

“Esses resultados nos colocam entre as instituições financeiras mais rentáveis do mundo, mesmo mantendo uma posição significativa de capital excedente no nível da holding”, afirmou o banco em comunicado desta quinta-feira.

Novos clientes

O Nubank também informou que adicionou 4,5 milhões de novos clientes no último trimestre do ano passado e 20,4 milhões a mais em 2024 inteiro, atingindo um total de 114,2 milhões de clientes.

No Brasil, o Nu já é a terceira maior instituição financeira em número de clientes, atrás apenas de Caixa e Bradesco.

Carteira de crédito

Segundo o Nubank, os rendimentos dos empréstimos diminuíram, assim como a carteira de cartões de crédito. Já os custos de financiamento aumentaram como resultado do crescimento de depósitos no México e na Colômbia.

Inadimplência

A inadimplência, um dos pontos em que o mercado fica mais de olho, melhorou. O principal indicador, o NPL de 15 a 90 dias, diminuiu 30 pontos-base, para 4,1%.

O Nubank apontou que diminuiu o risco, principalmente em cartões de crédito.

Além disso, o banco aumentou a participação em empréstimos com garantia e perfis de risco mais sólidos em empréstimos sem garantia. Já o índice NPL 90+ também diminuiu, 20 pontos-base, atingindo 7%, em linha com os padrões sazonais e as tendências históricas do índice.

A ação caía mais de 8% no pós-mercado. No ano, o papel já se valorizou 28,76%.