Novo seguro pode diminuir o valor da prestação da sua casa

A contratação de um seguro habitacional, que cobre tanto morte do mutuário como danos ao imóveis (MIP e DFI), é obrigatória em um financiamento imobiliário. Cobrado a cada mês, juntamente com a prestação, esse custo pode corresponder de 1% a 10% do valor da parcela.

Até hoje esse tipo de proteção só era vendida pelas seguradoras dos cinco maiores bancos que oferecem crédito para imóveis. A partir de agora, a apólice individual também será oferecida por uma seguradora digital, o que promete baratear o preço do seguro e, consequentemente, da prestação.

Simulação feita por Gilberto Melo, do Click Habitação, no caso de um financiamento de imóvel avaliado em R$ 500 mil, com saldo devedor de R$ 29.999,64 e prazo restante de 49 meses, o valor do seguro caiu de R$ 46,30 para R$ 22,70 com a portabilidade da seguradora da Caixa para a Ezze, uma redução de R$ 23,70 por mês. Multiplicando pelo prazo restante do financiamento, significa uma economia de R$ 1.156,40.

Segundo Juliana Fonseca, vice-presidente comercial da Ezze Seguros, os custos menores da operação digital da seguradora permite oferecer apólices mais em conta. "Diferente da apólice coletiva, a apólice individual não está sujeita a reajustes de preços ao longo do contrato".

Inicialmente, a Ezze vai oferecer o novo seguro apenas para mutuários que já têm financiamento imobiliário em andamento, via portabilidade. A portabilidade é um direito garantido ao consumidor desde 2009 e permite que os clientes comparem preços e não fiquem presos às seguradoras oferecidas pelas instituições financeiras. A proteção também só poderá ser contratada para financiamentos de imóveis com valor de avaliação a partir de R$ 300 mil.

Desenvolvido ao longo de um ano pela seguradora em parceria com a Geo, empresa especializada na criação de tecnologias para a área de seguros, o seguro pode ser solicitado pelo site da seguradora. Para isso é preciso preencher informações como número e prazo do contrato de financiamento, valor de avaliação do imóvel e saldo devedor atualizado. A cotação é online e em tempo real.

Caso o cliente opte pela portabilidade, basta anexar os documentos necessários e fazer a solicitação para a instituição financeira. A partir daí, os próximos passos ficam com a seguradora, que será responsável por intermediar a portabilidade com o agente financeiro e garantir a segurança do crédito. O acompanhamento de todo o processo é feito pelo cliente de forma digital.

Além do novo seguro habitacional, a Ezze já lançou um seguro de vida individual e pretende lançar um seguro para automóveis até o final do ano.