Mega-Sena: vejas os números do concurso 2.972 - prêmio é de R$ 33 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça o sorteio do concurso 2.972 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 32.986.238,51.

As dezenas sorteadas foram: 55, 34, 56, 11, 58 e 27.

Até o momento, o banco não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram prêmio principal.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso - nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena: