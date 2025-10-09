Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.925; prêmio é de R$ 20,4 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.925 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 20.483.790,09.

As dezenas sorteadas foram: 07-09-12-13-24-27.

As apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.