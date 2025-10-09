Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.925; prêmio é de R$ 20,4 milhões

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20h25.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 20h27.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.925 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 20.483.790,09.

As dezenas sorteadas foram: 07-09-12-13-24-27.

As apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

O que esperar do preço do petróleo com o fim da guerra na Faixa de Gaza

Ibovespa fecha em queda com dado de inflação e pesquisa eleitoral

Dólar fecha na maior cotação em quase um mês e se reaproxima dos R$ 5,40

Receita enviará carta para quem caiu na malha fina

Mais na Exame

Tecnologia

Os novos AirPods Pro 3, com recurso de tradução simultânea, começam a ser vendidos no Brasil

Mundo

Governo de Israel aprova acordo de paz com Hamas e cessar-fogo deve começar em 24 horas

Casual

Mostra gratuita apresenta 10 filmes do cinema chinês em São Paulo

Brasil

Com saída de Barroso, quem são os cotados para vaga no STF