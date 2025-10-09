Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões

Volante da Mega-Sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14h45.
As seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.