Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h58.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27

171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada
8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada
Apostas

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



