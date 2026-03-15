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Três apostas no Ceará levam prêmios de até R$ 132 mil na Mega-Sena

Jogos registrados em Fortaleza, Palhano e Tianguá acertaram cinco dezenas; prêmio principal acumulou em R$ 105 milhões

Mega-Sena: Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mega-Sena: Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 10h20.

Três apostas feitas no Ceará acertaram cinco números no concurso 2.984 da Mega-Sena e garantiram prêmios de até R$ 132.030,81. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (14), em São Paulo.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 105 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.

Na faixa de cinco acertos, 93 apostas foram premiadas em todo o país, com valores a partir de R$ 33.007,73. Já na quadra, com quatro números acertados, 5.668 apostas receberam R$ 892,72 cada.

No Ceará, os jogos vencedores da quina foram registrados nas cidades de Fortaleza, Palhano e Tianguá.

CidadeValor do prêmio
FortalezaR$ 33.007,73
PalhanoR$ 132.030,81
TianguáR$ 33.007,73

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (17).

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