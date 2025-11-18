Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.941; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Sorteio do concurso 2.941 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21h09.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2.941 da Mega-Sena nesta terça-feira, 18, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. No último sorteio, neste sábado, o prêmio acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 3.712.693,81.

Resultado Mega-Sena concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14

yt thumbnail

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaDinheiroCaixa

Mais de Invest

Motiva vende aeroportos a grupo mexicano por R$ 11,5 bilhões

Investidor diminui posição em bolsa após rali do Ibovespa, diz estudo

Ibovespa fecha em baixa pelo 2º dia seguido com aversão global ao risco

Nova declaração de cripto não muda tributação, mas aumenta risco de multas

Mais na Exame

Pop

Rock in Rio Card começa a ser vendido em dezembro; veja data e como comprar

Um conteúdo Esfera Brasil

Juros alto e informalidade das famílias acendem alerta para 2026

Mundo

Congresso dos EUA aprova medida que permite abertura de arquivos do caso Epstein

EXAME Agro

Após trégua comercial, China faz maior compra de soja dos EUA em dois anos