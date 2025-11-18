Mega-Sena: resultado do concurso 2.941; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21h09.
A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2.941 da Mega-Sena nesta terça-feira, 18, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. No último sorteio, neste sábado, o prêmio acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 3.712.693,81.
35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14
A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.