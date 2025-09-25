Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.919; prêmio é de R$ 53 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20h36.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.919 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 53.009.720,01.

As dezenas sorteadas foram: 42, 37, 28, 03, 26 e 53.

O banco ainda não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram o prêmio principal.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível ganhar também acertando cincou ou quatro números.

Como funciona o rendimento da poupança, uma boa opção para o ganhador da Mega

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

s apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Ambipar perde R$ 4 bi em valor de mercado após conseguir proteção na Justiça contra credores

Assaí (ASAI3) fecha entre as maiores baixas do Ibovespa após processar GPA

Reforma do IR: calculadora mostra quem ganha e quem perde com proposta

Ibovespa fecha abaixo dos 146 mil pontos com dúvida sobre próximos passos do Fed

Mais na Exame

Economia

Pobreza na Argentina cai para o menor nível desde 2018

Negócios

OpenAI, Oracle e SoftBank expandem projeto Stargate com cinco novos data centers nos EUA

Mundo

Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington

Brasil

'Pacificação não é abrir mão de convicções', diz Barroso durante despedida da presidência do STF