Mega-Sena: resultado do concurso 2.867; prêmio é de R$ 3,4 milhões

A Caixa realizou nesta terça-feira, 20 de maio, o sorteio do concurso 2.867 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3,458 milhões.

A transmissão ocorreu ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os números sorteados do concurso 2.867 da Mega-Sena:

15 - 24 - 09 - 60 - 25 - 05

Quanto rende o prêmio de R$ 3,5 milhões da Mega-Sena?

Aplicar o valor do prêmio em diferentes modalidades de renda fixa pode gerar rendimentos mensais significativos. Veja algumas opções:

Poupança

Com a taxa Selic atual em 14,25% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Em um mês, o valor de R$ 3,5 milhões renderia cerca de R$ 17.500, acumulando aproximadamente R$ 210 mil em um ano. A poupança oferece alta liquidez e isenção do Imposto de Renda, porém tem rentabilidade inferior a outras alternativas.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs possuem prazos variados e podem ter liquidez diária. Apesar da tributação regressiva do Imposto de Renda, apresentam rendimentos superiores aos da poupança.

Considerando um CDB que pague 110% do CDI, a rentabilidade anual giraria em torno de 13,15%. Em um mês, o rendimento bruto seria próximo a R$ 27.000, somando cerca de R$ 324 mil em um ano.

Tesouro Selic

Este título público acompanha a taxa básica de juros e oferece liquidez diária, sendo um investimento seguro, garantido pelo Governo Federal.

Com a Selic em 14,25% ao ano, o rendimento bruto mensal seria de aproximadamente R$ 36.000, o que geraria cerca de R$ 432 mil ao longo de um ano. Após o desconto do Imposto de Renda, o rendimento líquido anual ficaria em torno de R$ 378 mil.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pelo site oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é um dos investimentos mais populares no Brasil. Seu rendimento é baseado na Taxa Referencial (TR) e na taxa Selic, com uma remuneração mensal simples, que garante liquidez imediata e isenção de imposto.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Quem ganha na Mega-Sena pode escolher usar o dinheiro para diversas finalidades, como:

Quitar dívidas

Investir para o futuro

Realizar viagens

Ajudar família e amigos

Fazer contribuições sociais

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página da Loterias Caixa no Facebook.