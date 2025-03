Mega-Sena: resultado do concurso 2.838; prêmio é de R$ 11,9 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira, 11, o sorteio do concurso 2.838 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 11.917.659,56. As dezenas sorteadas foram:

36, 54, 29, 04, 32, 07.

Os sorteios da Mega-sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e têm a transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo é de R$ 5. Além desse modelo de aposta, que com seis números paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar na Mega ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

