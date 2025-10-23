Invest

Mega-Sena: prêmio acumula para R$ 95 milhões

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, 138 apostas acertaram cinco dezenas

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21h13.

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.931 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio estimado em R$ 83.850.164,46.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52.

Nenhuma aposta acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Com isso, o valor previsto para o próximo sorteio, que acontece no sábado25, sobe para impressionantes R$ 95 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, 138 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 22.307,65. Já 6.897 apostadores levarão R$ 735,73 cada por terem acertado quatro números.

Como apostar

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes da instituição. O palpite mínimo custa R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
