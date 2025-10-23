Mega-Sena: prêmio acumula para R$ 95 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.931 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio estimado em R$ 83.850.164,46.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52.

Nenhuma aposta acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Com isso, o valor previsto para o próximo sorteio, que acontece no sábado25, sobe para impressionantes R$ 95 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, 138 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 22.307,65. Já 6.897 apostadores levarão R$ 735,73 cada por terem acertado quatro números.

Como apostar