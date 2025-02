Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 47 milhões

Ninguém acertou os seis números do concurso 2826 da Mega-Sena, e o prêmio acumulou para R$ 47 milhões. O sorteio ocorreu no sábado, 8, às 20h, e tinha um prêmio estimado em R$ 39 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 10 - 20 - 54 - 58 - 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 63 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 58.626,58 cada. Outras 4.803 apostas acertaram a quadra, garantindo R$ 1.098,56 para cada vencedor.

O próximo sorteio será na terça-feira, 11, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Como apostar e valores das apostas

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, geralmente às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar os seis números sorteados. Também há premiações para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita em casas lotéricas, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.