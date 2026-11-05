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JHSF: Punta del Este terá aeroporto internacional dentro de resort do Fasano

Pista de Las Piedras passa a receber jatos vindos do exterior em dezembro e se integra aos terminais da JHSF em São Paulo e Miami

Pista de Las Piedras: O passageiro desembarca já dentro do complexo, que reúne o hotel da rede Fasano, lotes residenciais e um campo de golfe. (JHSF/Divulgação)

Pista de Las Piedras: O passageiro desembarca já dentro do complexo, que reúne o hotel da rede Fasano, lotes residenciais e um campo de golfe. (JHSF/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15h31.

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O que aconteceu?
  • A JHSF obteve autorização do governo do Uruguai para transformar o aeroporto do Fasano Las Piedras, em Punta del Este, em internacional.
  • A partir de dezembro, jatos privados vindos do exterior poderão pousar direto no complexo, com a imigração feita no próprio local.
  • O aeroporto passa a integrar a rede de aviação executiva da companhia, que inclui o Catarina, em São Roque, e um terminal em Miami.

Um jato particular que chega do exterior a Punta del Este precisa, hoje, pousar primeiro em outro aeroporto uruguaio. Só depois dos trâmites de entrada no país ele segue para o destino final. A partir de dezembro, essa parada deixa de ser necessária para quem vai ao Fasano Las Piedras.

A JHSF obteve, nesta quinta-feira, 5, autorização do governo do Uruguai para internacionalizar o aeroporto que construiu dentro do empreendimento. Com a nova classificação, o agora Aeroporto Internacional Las Piedras poderá receber voos privados vindos diretamente de outros países a partir do início de dezembro, às vésperas do verão no Hemisfério Sul.

Na prática, o passageiro desembarca já dentro do complexo, que reúne o hotel da rede Fasano, lotes residenciais e um campo de golfe. Os procedimentos de imigração passam a ser feitos no próprio local.

A pista foi construída pela JHSF em 2021 e tem cerca de 1.300 metros de extensão. A estrutura conta ainda com pátio de manobras e acesso direto ao Hotel Fasano Punta del Este – Las Piedras, administrado pela companhia.

Até então, o aeródromo atendia proprietários e hóspedes do empreendimento em voos que já tinham passado pelo controle de fronteira em outro ponto do país. O principal aeroporto internacional da região é o de Laguna del Sauce, a cerca de 20 quilômetros do centro de Punta del Este.

Com a internacionalização, a JHSF vai implantar e administrar em Las Piedras um terminal de aviação executiva, conhecido no setor como FBO (Fixed Base Operator). Esse tipo de operação reúne no mesmo lugar o atendimento a passageiros e a tripulações, além de serviços como abastecimento e hangaragem.

Ainda estão no cronograma a implantação do novo terminal de aviação executiva e a ampliação da pista, sem datas divulgadas pela companhia.

A peça uruguaia de uma rede de terminais

O novo terminal será integrado ao JHSF Private Aviation Terminals, plataforma criada pela companhia para reunir sob o mesmo padrão de atendimento suas operações de aviação executiva no Brasil e no exterior. A rede inclui as operações no São Paulo Catarina, em Guarulhos e em Miami.

O Catarina, em São Roque, no interior paulista, foi o ponto de partida. Inaugurado em 2019, o aeroporto recebeu em 2021 autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos internacionais e tem pista de 2.470 metros.

O passo seguinte foi nos Estados Unidos. Em abril, a JHSF concluiu, por meio de um fundo gerido pela JHSF Capital, a compra da Embassair, operadora de FBO no Opa-Locka Executive Airport, a cerca de 30 minutos do centro de Miami. O terminal iniciou as operações sob a plataforma da JHSF em outubro, segundo a companhia.

A lógica é amarrar as duas pontas das rotas mais usadas pelos clientes. O Opa-Locka está entre os principais destinos dos voos internacionais que decolam do Catarina, de acordo com a empresa. Com Las Piedras, o Uruguai passa a fazer parte desse circuito.

"A internacionalização do aeroporto de Las Piedras representa uma conquista importante para a JHSF e um novo marco na nossa estratégia de conectar destinos e integrar negócios, oferecendo aos clientes uma experiência cada vez mais completa, com conforto, privacidade e conveniência", afirma Augusto Martins, CEO da JHSF, em nota.

Por que o Uruguai pesa na estratégia

A JHSF está no Uruguai desde 2007, e o país se tornou o principal destino internacional do grupo. Em julho, a companhia concluiu a compra do complexo Enjoy Punta del Este, o antigo Conrad, em frente à Playa Mansa, por US$ 160 milhões. A operação foi feita pela JHSF Península, empresa do grupo econômico que controla a companhia.

O ativo vai ganhar o nome de Fasano Península e deve reunir hotel, shopping, cassino e residências de alto padrão. Em entrevista coletiva no Uruguai, o presidente do conselho da JHSF, José Auriemo Neto, indicou investimentos de até US$ 500 milhões no projeto, segundo o jornal El Cronista.

"Esse avanço reforça a importância do Uruguai para a companhia, onde investimos há quase duas décadas e seguimos ampliando nossa presença, com novos projetos e a expansão do Complexo JHSF Península", diz Martins.

Aviação executiva, hotelaria e shoppings fazem parte da frente de receitas recorrentes da JHSF, que a empresa tem buscado fortalecer em paralelo à incorporação imobiliária. Em Punta del Este, o aeroporto passa a servir como porta de entrada para os dois complexos do grupo no balneário.

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