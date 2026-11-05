FGC é alvo de ataque a dados de clientes

Contexto 30s

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) sofreu um ataque a dados pessoais de clientes, com informações como nomes, e-mails e datas de nascimento sendo acessadas sem autorização. A entidade informou que todas as pessoas afetadas foram notificadas e que não há evidências de divulgação ou uso indevido dos dados até o momento. Medidas de segurança foram reforçadas e uma apuração está em andamento.

Acesso não autorizado a dados pessoais do FGC

Notificação a todos os titulares afetados

Nenhuma evidência de divulgação ou uso indevido dos dados

Reforço de segurança e revisão de acessos

Apuração com apoio de especialistas em andamento