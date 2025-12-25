Aposta única leva prêmio de R$ 10 bilhões da Powerball

Um apostador do Arkansas acertou a combinação máxima da Powerball e faturou um prêmio estimado em US$ 1,817 bilhão (aproximadamente R$ 10 bilhões), marcando um dos maiores prêmios já registrados nos Estados Unidos.

O sorteio da noite de quarta-feira, 24, encerrou uma sequência de concursos sem vencedores, fazendo com que o prêmio acumulasse e atingisse esse valor recorde, tornando-se o segundo maior da história das loterias americanas e o maior da Powerball em 2025.

A aposta vencedora teve os números 4, 25, 31, 52 e 59, além do Powerball 19, cuja chance de acerto é de 1 em 292,2 milhões.

Cada bilhete da Powerball custa US$ 2. Ele poderá optar por receber o prêmio em parcelas anuais por 29 anos ou em pagamento único, estimado em US$ 834,9 milhões antes dos impostos.

O resultado supera os US$ 1,787 bilhão divididos por dois apostadores em setembro e fica atrás apenas do recorde de US$ 2,04 bilhões sorteado na Califórnia em 2022. Além disso, na rodada mais recente, nove apostas em diferentes estados também ganharam prêmios secundários de US$ 1 milhão cada.

Segundo os organizadores, prêmios desse porte tendem a impulsionar a venda de bilhetes e ampliar a arrecadação destinada a fundos estaduais, que financiam áreas como educação e serviços públicos.