Leilão tem 3.900 imóveis com descontos de até 85% em todo o país

Neste mês de abril, a Resale -- outlet de imóveis -- fará um leilão de 3.900 imóveis que retornaram ao mercado provenientes de instituições financeiras, grandes empresas e governos.

São casas, apartamentos, lotes e salas comerciais cujos preços variam de R$ 11.000 a R$ 26 milhões em todas as regiões do Brasil. Os ativos serão comercializados de maneira 100% online pelo portal da empresa durante todo o mês e terão descontos de até 85% do valor original.

Com destaques para os estados de Goiás, Paraíba e São Paulo, os imóveis variam de apartamentos residenciais de 523 mil metros quadrados por R$ 1,7 milhão até casas residenciais de 242 mil metros quadrados por R$ 655 mil.

A compra de um imóvel, para muitos, é a garantia da realização de um sonho, para consultar os imóveis à venda o interessado deve se cadastrar no site e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor etc.