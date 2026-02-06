IPTU 2026: saiba como contestar se o valor do imposto estiver errado

Pagamento do tributo municipal começa em fevereiro (Agência Senado/Photopin)
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h12.
No começo do ano, os proprietários de imóveis precisam arcar com os custos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Apesar do reajuste anual estabelecido pela gestão municipal, os contribuintes podem contestar aumentos abusivos e valores equivocados.
Um dos primeiros passos para identificar erros no cálculo do IPTU é conferir o valor venal. Para isso, o responsável pelo imóvel precisa:
A especialista em direito tributário, Rute Endo, explica que alguns erros podem passar despercebidos por anos.
Muitos contribuintes pagam automaticamente o carnê sem perceber que erros antigos continuam sendo replicados ano após ano.
Os pedidos de revisão devem ser feitos junto à prefeitura responsável pela taxação do imóvel dentro do prazo estipulado por cada gestão.
Via de regra, esse processo resolve o problema dos contribuintes. Porém, em casos mais complexos pode ser necessário suporte de um advogado para dar entrada em uma ação judicial.
Imóveis em que o imposto anual ultrapassa os R$ 100 mil podem se enquadrar no segundo caso. Segundo Rute, em algumas situações, a redução pode superar os 30%.
Uma simples revisão pode gerar um ganho financeiro imediato e relevante, além de evitar passivos e execuções fiscais no futuro.
Os imóveis comerciais, especialmente de empresas de médio ou grande porte, são os maiores beneficiados pela revisão.
Entre os setores mais afetados, estão o varejo, logística e a indústria. Isso porque as empresas que atuam nesses mercados costumam ocupar grandes terrenos ou ter múltiplas filiais.
Além do ano tributário em vigor, também é possível recuperar valores pagos nos últimos cinco ciclos de cobrança. A compensação pode ser paga via restituição financeira ou desconto nos IPTUs futuros.
Para solicitar a revisão, o proprietário precisa reunir evidências que indicam cobrança equivocada.
"O principal ponto é que o IPTU não deve ser tratado como um custo automático e imutável", explica Rute.Confira o que fazer em caso de erros no valor do IPTU.
Aumentos repentinos, acima do percentual de reajuste estipulado pela gestão municipal, podem indicar erro no cálculo. Principalmente, em casos em que não houve reforma, ampliação ou mudança no imóvel.
Erros na descrição do carnê também apontam possíveis equívocos.
Um ponto de atenção é que em 2026 entra em vigor a revisão da Planta Geométrica de Valores (PGV), que não passava por atualização desde 2021.
Por isso, os contribuintes precisam conferir se o aumento no valor não está associado a nova tabela de cálculo.
A PGV é um mapa que divide o município em zonas em predetermina valores de venda dos terrenos e áreas construídas. Os custos variam em cada zona conforme o tipo de imóvel.
Ela é atualizada a cada quatro anos.
Segundo a especialista, o IPTU é lançado de forma automatizada pelas prefeituras. Por isso, podem ocorrer alguns erros que influenciam na precificação do imposto.Veja os mais comuns.