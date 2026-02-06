Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

IPTU 2026: quem precisa pagar o imposto? Veja critérios para isenção

Metragem pode influenciar no valor venal e liberar contribuintes da obrigatoriedade do imposto

Atividade e localização podem influenciar na tributação (Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images)

Atividade e localização podem influenciar na tributação (Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h12.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo municipal que deve ser pago anualmente pelos proprietários de imóveis. Embora seja obrigatório, alguns casos podem gerar isenções. Entre os critérios analisados está o valor venal, influenciado pela metragem da casa.

O perfil do dono e a finalidade do imóvel também são critérios que podem liberar os contribuintes do pagamento.

O que é o IPTU?

O IPTU é um imposto gerido pelas prefeituras e a arrecadação é distribuída entre os serviços públicos utilizados pelos moradores do município.

Entre eles:
  • Gastos com hospitais, postos de saúde e outros serviços da rede pública;
  • Reformas de escolas e creches municipais;
  • Segurança e iluminação pública;
  • Saneamento básico e coleta de lixo;
  • Pavimentação e infraestrutura urbana.

A cobrança é realizada por imóvel e não de forma única por contribuinte. Ou seja, o proprietário paga um tributo por imóvel em seu nome.

Como calcular o IPTU?

O cálculo do IPTU é a multiplicação entre o valor venal do imóvel e a alíquota estabelecida pela prefeitura.

Por exemplo, em São Paulo (SP) o percentual para imóveis estritamente residenciais é 1%.

Sendo assim, uma casa com valor de mercado de R$ 300 mil deverá pagar o seguinte imposto:

  • R$ 300.000 x 0,01 = R$ 3 mil

O pagamento deve ser realizado em cota única, que pode gerar descontos, ou em parcelas distribuídas ao longo do ano.

Quais imóveis estão isentos da cobrança do IPTU?

Segundo o Código Tributário Nacional, para que um imóvel seja passível de cobrança é preciso que o terreno esteja localizado em uma área que cumpre ao menos dois dos requisitos abaixo:

  • Via com mio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais;
  • Abastecimento com água potável;
  • Instalação de sistema de esgotos sanitários;
  • Ruas com rede de iluminação pública e distribuição domiciliar;
  • Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel em questão.

No entanto, outros critérios também podem isentar o proprietário.

Por exemplo, imóveis que estão fora do perímetro urbano não estão sujeitos ao IPTU. Neste caso, os responsáveis devem pagar o Imposto Territorial Rural (ITR).

Embora os critérios de isenção sejam municipais, alguns grupos de proprietários costumam estar aptos a solicitar isenção. São eles:

  • Aposentados e pensionistas;
  • Proprietários que utilizam o espaço para atividades filantrópicas ou religiosas;
  • Donos de imóveis com baixo valor de mercado.

Nesses casos, o pedido de isenção, assim como de revisão do valor cobrado, deve ser encaminhado dentro do prazo estipulado.

Vale ressaltar que lotes vagos também estão sujeitos ao imposto e podem receber alíquotas mais altas para desestimular a ociosidade na área urbana.

Valor venal dos imóveis

Para estipular o valor venal, os municípios consideram alguns fatores que influenciam esse cálculo.

  • Metragem do terreno;
  • Tamanho da área construída;
  • Localização do imóvel, considerando o bairro e infraestrutura;
  • Tipo de construção, que pode ser residencial, comercial, de luxo ou popular;
  • Tempo de construção do imóvel e sinais de depreciação.

O valor estabelecido é detalhado no carnê do IPTU enviado pela prefeitura e no site da Secretaria da Fazenda municipal, após acesso com o número do cadastro (SQL/IPTU).

Qual valor limite para isenção do IPTU?

A regra para isenção com base no valor venal máximo de um imóvel é variável e determinada pelas gestões municipais.

Confira o valor venal que permite isenção nas capitais mais populosas de cada região.

  • São Paulo (SP): até R$ 150 mil para imóveis construídos e R$ 260 mil para imóveis exclusivamente residenciais;
  • Goiânia (GO): até R$ 60 mil com isenção automática;
  • Fortaleza (CE): até R$ 88.446,10;
  • Manaus (AM): até R$ 145.370,00, que corresponde a 1.000 Unidades Fiscais do Município (UFMs);
  • Curitiba (PR): até R$ 232 mil.

Em Brasília (DF), idosos e pensionistas com apenas um imóvel registrado possuem isenção desde que a área construída seja de até 120 m².

Acompanhe tudo sobre:IPTU

Mais de Invest

IPTU 2026: saiba como contestar se o valor do imposto estiver errado

Jennifer Garner tem uma empresa listada na bolsa. E a ação disparou 20%

Busca por risco leva dólar a R$ 5,20 e fortalece o real

Ibovespa acompanha bolsas nos EUA e vira para alta

Mais na Exame

Minhas Finanças

IPTU 2026: saiba como contestar se o valor do imposto estiver errado

Brasil

Passagem de frente fria diminui temperaturas e aumenta risco de tempestades

ESG

Governo de SP prorroga prazo para inscrição de projetos de restauração da Mata Atlântica

Um conteúdo Bússola

IA viabiliza estratégia de hiperpersonalização no setor de seguros