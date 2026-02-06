IPTU 2026: quem precisa pagar o imposto? Veja critérios para isenção

Atividade e localização podem influenciar na tributação (Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17h12.
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo municipal que deve ser pago anualmente pelos proprietários de imóveis. Embora seja obrigatório, alguns casos podem gerar isenções. Entre os critérios analisados está o valor venal, influenciado pela metragem da casa.
O perfil do dono e a finalidade do imóvel também são critérios que podem liberar os contribuintes do pagamento.
O IPTU é um imposto gerido pelas prefeituras e a arrecadação é distribuída entre os serviços públicos utilizados pelos moradores do município.Entre eles:
A cobrança é realizada por imóvel e não de forma única por contribuinte. Ou seja, o proprietário paga um tributo por imóvel em seu nome.
O cálculo do IPTU é a multiplicação entre o valor venal do imóvel e a alíquota estabelecida pela prefeitura.
Por exemplo, em São Paulo (SP) o percentual para imóveis estritamente residenciais é 1%.
Sendo assim, uma casa com valor de mercado de R$ 300 mil deverá pagar o seguinte imposto:
O pagamento deve ser realizado em cota única, que pode gerar descontos, ou em parcelas distribuídas ao longo do ano.
Segundo o Código Tributário Nacional, para que um imóvel seja passível de cobrança é preciso que o terreno esteja localizado em uma área que cumpre ao menos dois dos requisitos abaixo:
No entanto, outros critérios também podem isentar o proprietário.
Por exemplo, imóveis que estão fora do perímetro urbano não estão sujeitos ao IPTU. Neste caso, os responsáveis devem pagar o Imposto Territorial Rural (ITR).
Embora os critérios de isenção sejam municipais, alguns grupos de proprietários costumam estar aptos a solicitar isenção. São eles:
Nesses casos, o pedido de isenção, assim como de revisão do valor cobrado, deve ser encaminhado dentro do prazo estipulado.
Vale ressaltar que lotes vagos também estão sujeitos ao imposto e podem receber alíquotas mais altas para desestimular a ociosidade na área urbana.
Para estipular o valor venal, os municípios consideram alguns fatores que influenciam esse cálculo.
O valor estabelecido é detalhado no carnê do IPTU enviado pela prefeitura e no site da Secretaria da Fazenda municipal, após acesso com o número do cadastro (SQL/IPTU).
A regra para isenção com base no valor venal máximo de um imóvel é variável e determinada pelas gestões municipais.
Confira o valor venal que permite isenção nas capitais mais populosas de cada região.
Em Brasília (DF), idosos e pensionistas com apenas um imóvel registrado possuem isenção desde que a área construída seja de até 120 m².