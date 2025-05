IOF: veja qual é a taxa atual e como calcular

A partir desta sexta-feira, 23, entram em vigor novas regras do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), afetando diversas formas de transações.

Anunciada pelo governo federal, a medida impacta especialmente pessoas físicas em operações de câmbio, seguros e investimentos. Confira qual é a taxa de IOF hoje para cada operação.

Tabela do IOF

Operação Como ficou Seguro de vida com cláusula de sobrevivência Zero até R$ 50 mil/mês; 5% acima disso Crédito PJ 3,95% ao ano (teto) Simples Nacional (até R$ 30 mil) 1,95% ao ano (teto) Cooperativas Zero até R$ 100 mi/ano; acima disso, tributação padrão Cartão internacional, remessa ao exterior e empréstimo externo curto prazo 3,5%

Quanto é o IOF cartão de crédito?

Atualmente, a alíquota do IOF para compras internacionais com cartão de crédito é de 3,5%. Esta taxa se aplica a transações realizadas no exterior com cartões de crédito, débito, pré-pagos e cheques de viagem.

Anteriormente, a alíquota era de 3,38%, mas foi reajustada em maio de 2025 como parte de um pacote do governo para aumentar a arrecadação e uniformizar as alíquotas de operações cambiais.

O que é o IOF?

O IOF é a sigla para “Imposto sobre Operações Financeiras”, que também pode ser chamado de “Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários”.

O IOF está presente em operações associadas a câmbio, títulos mobiliários, crédito e seguros, embora nem sempre ele seja necessariamente cobrado. É um tributo federal, e assim, implica sobre pessoas físicas e jurídicas.

O governo possui duas vantagens na cobrança do IOF no Brasil. Uma delas é justamente aumentar sua receita, assim como acontece com qualquer imposto que incide sobre produtos e serviços no Brasil.

Além disso, as informações do volume de pagamentos do IOF também auxilia o governo a entender a dimensão da demanda de crédito que o país possui naquele momento, impactando as decisões econômicas que podem ser adotadas pela política brasileira.

A conta feita pelo governo na última quinta-feira é que os ajustes no IOF resultem em R$ 20,5 bilhões em arrecadação adicional em 2025, e R$ 41 bilhões em 2026.

O objetivo é aumentar a arrecadação e cumprir as metas fiscais estabelecidas para 2025.

Como calcular o IOF?

IOF em empréstimos, financiamentos e crédito: valor principal X IOF X número de dias

IOF em operações de câmbio: valor principal X IOF

Por exemplo: uma compra de R$ 1 mil em um site internacional utilizando seu cartão de crédito. O cálculo do IOF seria:

Valor da compra: R$ 1 mil

Alíquota do IOF: 3,5%

IOF a pagar: R$ 1 mil × 3,5% = R$ 35,00

Total na fatura: R$ 1 mil + R$ 35,00 = R$ 1.035,00