Dólar vira e fecha em queda de 0,25% com mercado digerindo mudanças no IOF

O dólar fechou em alta de 0,25% nesta sexta-feira, 23, cotado a R$ 5,647, depois de oscilar entre R$ 5,646 e R$ 5,745. Na semana, a divisa recuou 0,40%.

Apesar da queda moderada, a moeda americana abriu em forte alta, chegando a subir quase 1,5%. Isso foi reflexo do estresse provocado pelo decreto de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) divulgado no fim da tarde de ontem. Ao longo da sessão, os investidores digeriram as mudanças, inclusive a decisão do governo de recuar na cobrança do imposto sobre aplicações de fundos de investimento no exterior.

O dia foi de queda acentuada do dólar lá fora, diante da surpresa do mercado com a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar as tarifas sobre produtos da União Europeia para 50% a partir de junho.

O índice do dólar (DXY) caía 0,88%. O euro subia 0,76%, a US$ 1,1367. E a libra ganhava 0,86%, a US$ 1,3535.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.