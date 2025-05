Com aumento do IOF, vai ficar mais caro viajar para o exterior?

As novas regras do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) entram em vigor nesta sexta-feira, 23, e devem impactar diretamente o bolso de quem planeja viagens internacionais.

Anunciada pelo governo federal em 22 de maio de 2025, a medida estabelece uma alíquota unificada de 3,5% para todas as operações de câmbio realizadas a partir do Brasil. A mudança atinge desde compras com cartões internacionais até a aquisição de moeda estrangeira em espécie, o que deve encarecer os custos das férias fora do país.

Além da cotação do dólar, que nesta manhã está cotado a R$5,70, ou euro, que está cotado a R$6,46, o brasileiro agora precisa incluir o novo IOF no planejamento da próxima viagem.

Confira como era antes:

Formas de pagamento Antes Cartões de crédito e débito internacionais 3,38% Cartões pré-pagos internacionais 3,38% Cheques de viagem 3,38% Remessas para contas no exterior 1,10% Compra de moeda estrangeira em espécie 1,10%

As mudanças fazem parte de uma agenda do governo, anunciada hoje para alinhar a política fiscal, com foco no equilíbrio das contas públicas. O governo estima que os ajustes no IOF, considerando também as mudanças previstas para empresas, resultem em R$ 20,5 bilhões em arrecadação adicional em 2025, e R$ 41 bilhões em 2026. O objetivo é unificar alíquotas, evitando distorções de remessas de mesma natureza.

Para a proprietária da casa de câmbio Moema Exchange, Adriana Freitas, a procura por dinheiro em espécie será ainda menor: "Para você ter uma ideia, ontem estávamos vendendo o dólar turismo, a R$5,94, hoje já está em torno de R$6,07 com o aumento do IOF. Os clientes têm optado mais pelos cartões pré-pagos, o mercado de papel moeda vai piorar."

Cartões globais

Para compras feitas com cartões de crédito e débito internacionais, cartões pré-pagos e cheques de viagem, o aumento no imposto será pequeno, de 3,38% para 3,50%.

Mas para a compra de câmbio em espécie e para alternativas como cartões globais -- oferecidos por empresas como Wise, Nomad e Revolut -- o incremento foi expressivo, de 1,1% para 3,5%.

Nesses cartões globais, que se popularizaram muito nos últimos anos, uma das principais vantagens era a menor cobrança de IOF. Para usá-los, os brasileiros fazem remessas de recursos para contas no exterior, que agora estão sujeitos à maior taxação.

No material em que justifica os aumentos de IOF, o governo fala que a intenção é dar isonomia e evitar "tratamentos distintos em operações da mesma natureza".

Na prática, usar cartão de crédito, cartões globais ou câmbio em espécie passa a ser a mesma taxação -- o que tende a favorecer os meios de pagamento com menor fricção, ou seja, aqueles já mais utilizados dentro do Brasil, como o crédito e débito.

Em comunicado, a Wise, empresa de tecnologia financeira global, disse: "Como corretora de câmbio licenciada, atualizamos nossas tarifas para refletir essa mudança. Não há alterações em nossos serviços. Todos os clientes no Brasil podem continuar enviando dinheiro para o exterior usando a Wise normalmente".

Na visão da Nomad, o aumento do IOF ressalta a importância dos brasileiros de ter parte de seus patrimônios no exterior, investindo em ativos internacionais e moeda forte.

"Investir no exterior não é torcer contra o Brasil, e sim uma forma de diversificar para se proteger e preparar para possíveis cenários desafiadores", disse a empresa em nota oficial.

O que é IOF?

O IOF é a sigla para “Imposto sobre Operações Financeiras”, que também pode ser chamado de “Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários”.

O IOF está presente em operações associadas a câmbio, títulos mobiliários, crédito e seguros, embora nem sempre ele seja necessariamente cobrado. É um tributo federal, e assim, implica sobre pessoas físicas e jurídicas.

O governo possui duas vantagens na cobrança do IOF no Brasil. Uma delas é justamente aumentar sua receita, assim como acontece com qualquer imposto que incide sobre produtos e serviços no Brasil.

Além disso, as informações do volume de pagamentos do IOF também auxiliam o governo a entender a dimensão da demanda de crédito que o país possui naquele momento, impactando nas decisões econômicas que podem ser adotadas pela política brasileira.