Investir no Tesouro pode te levar para Disney; veja simulação

Neste Dia das Crianças, pensar planejar uma viagem para o futuro pode ser uma boa opção de presente

Dia das Crianças: viagem à Disney pode ser um bom presente daqui uns anos (Max Mumby/Indigo / Colaborador/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h26.

Pensar no futuro é essencial em qualquer planejamento financeiro. Nada melhor do que planejar uma viagem com a família neste Dia das Crianças. Quem apostou no Tesouro Selic 2009, esse sonho já é possível, ao resgatar os valores acumulados. Mas, para quem quer começar a investir agora, o Tesouro IPCA+ 2040 é uma boa opção.

E os especialistas financeiros estão, inclusive, falando de viagens internacionais: o sonho de ir para a Disney, se tiver um planejamento financeiro por trás, pode se tornar realidade. Mas, claro, é um investimento a longo prazo.

Um levantamento da Rico mostrou que, caso os pais tivessem investido R$ 100 por mês desde 2009 no Tesouro Selic, hoje teriam acumulado R$ 46.997,33, suficiente para bancar uma viagem à Disney em família, considerando todos os custos como passaporte, visto, passagem, hospedagem, alimentação e souvenirs.

 
CustosPara 3 pessoas e 7 dias de viagem
Passaporte (R$ 257,25)R$ 771,75
Visto americano (US$ 185)R$ 3.108,00
Passagem (ida e volta)R$ 13.500,00
Hospedagem (US$ 190/noite)R$ 7.476,00
Ingressos Disney (4-Park Magic)R$ 8.383,20
Alimentação (US$ 50,00/dia)R$ 5.880,00
Souvenirs (US$ 50,00/dia)R$ 5.880,00
TotalR$ 44.998,95

*Preços em outubro de 2025

Mas, para quem quer começar agora, outra simulação mostra que, para atingir esse valor até 2040, bastaria investir R$ 137,91 por mês em Tesouro IPCA+ 2040, num prazo de 183 meses (15 anos), com a rentabilidade de 0,58% ao mês. O ganho real projetado seria de R$ 44.998,85.

A meta parece distante, mas para quem acabou de ter filho, poderá presenteá-lo nos 15 anos com a tão sonhada viagem para os parques encantados.

“Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos: o dinheiro cresce como uma bola de neve, acelerando ao longo do tempo. Quanto antes começar, maior o potencial de transformar sonhos em realidade”, explica Thaisa Durso, educadora financeira da Rico.

Ela reforça que, mais do que números, o que realmente importa é o aprendizado que fica: “No fim das contas, o que fica são as memórias construídas em família e o aprendizado que os filhos levam para a vida”, conclui.

4 dicas para não se endividar com o presente do Dia das Crianças

Dia das Crianças promete ser movimentado

O Dia das Crianças é uma data comercial para presentear os pequenos, mas movimenta grandes cifras. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC) prevê vendas na ordem de R$ 10 bilhões e que, se confirmadas, serão as maiores em dez anos.

Com os preços no patamar em que estão, talvez não seja tão difícil alcançar essa cifra. O mesmo levantamento da Rico mostra que o preço dos itens presenteáveis para essa data subiu mais do que a inflação oficial neste ano.

Entre janeiro e agosto o IPCA avançou 3,15%. A cesta de presentes avaliada pelo Rico, que inclui doces, brinquedos, vestuário e videogames, subiu 4,01%.

Um outro estudo, da Fundação Procon de São Paulo, mostra, por sua vez, que uma boa pesquisa faz toda a diferença na hora de comprar os presentes. A pesquisa constatou que a variação de preço de um mesmo brinquedo pode chegar a 239,85%.

Para o próximo Dia das Crianças, 68% dos brasileiros afirmam que pretendem comprar presentes — percentual superior aos 60% registrados em 2024, como mostra a pesquisa do Instituto Datafolha.

O gasto médio estimado é de R$ 219, ligeiramente abaixo dos R$ 231 do ano passado. O estudo também mostra que os homens devem desembolsar mais (R$ 273, em média) do que as mulheres (R$ 166).

