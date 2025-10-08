4 dicas para não se endividar com o presente do Dia das Crianças

Dia das Crianças: especialista recomenda que o gasto com presentes de datas sazonais não ultrapasse 5% do orçamento mensal livre (Tony Anderson/Getty Images)
Repórter de finanças
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h04.
O Dia das Crianças é uma data comercial para presentear os pequenos, mas movimenta grandes cifras. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC) prevê vendas na ordem de R$ 10 bilhões e que, se confirmadas, serão as maiores em dez anos.
Com os preços no patamar em que estão, talvez não seja tão difícil alcançar essa cifra. Um levantamento feito pela Rico mostra que o preço dos itens presenteáveis para essa data subiu mais do que a inflação oficial neste ano.
Entre janeiro e agosto o IPCA avançou 3,15%. A cesta de presentes avaliada pelo Rico, que inclui doces, brinquedos, vestuário e videogames, subiu 4,01%.
“Mesmo com essa aceleração recente, a cesta apresenta certa estabilidade se comparada aos itens isolados, mostrando que o impacto da inflação depende muito do tipo de produto”, explica Maria Giulia Figueiredo, analista de research da Rico.
Chocolates e bombons, por exemplo, ficaram 17% mais caros este ano. O valor dos consoles de videogames, na média, avançou 7,91%. São os itens da cesta que mais subiram de preço no período analisado.
A tabela abaixo apresenta a visão consolidada da cesta:
|Item
|A partir de jan/20
|Acumulado 12 meses
|2025
|Índice geral - IPCA
|37,66%
|5,13%
|3,15%
|Balas
|32,99%
|5,79%
|3,82%
|Chocolate em barra e bombom
|74,82%
|23,42%
|16,92%
|Sorvete
|73,28%
|2,09%
|2,88%
|Bolo
|48,18%
|1,12%
|-0,43%
|Utensílios para bebê
|27,26%
|3,09%
|3,43%
|Videogame (console)
|27,65%
|6,75%
|7,91%
|Roupa infantil
|28,89%
|2,97%
|1,14%
|Sapato infantil
|41,25%
|4,85%
|2,51%
|Instrumento musical
|36,85%
|7,82%
|3,57%
|Bicicleta
|29,56%
|2,27%
|0,30%
|Brinquedo
|20,93%
|1,51%
|2,46%
|Livro didático
|31,33%
|5,68%
|4,26%
|Cesta
|39,09%
|5,52%
|4,01%
Um outro estudo, da Fundação Procon de São Paulo, mostra, por sua vez, que uma boa pesquisa faz toda a diferença. O levantamento constatou que a variação de preço de um mesmo brinquedo pode chegar a 239,85%.
Na pesquisa, o Procon coletou valores de 81 itens, como bonecos, jogos e massas de modelar, em sete grandes sites de varejo e lojas físicas — incluindo as especializadas em venda de brinquedos.
Para o próximo Dia das Crianças, 68% dos brasileiros afirmam que pretendem comprar presentes — percentual superior aos 60% registrados em 2024, como mostra a pesquisa do Instituto Datafolha.
O gasto médio estimado é de R$ 219, ligeiramente abaixo dos R$ 231 do ano passado. O estudo também mostra que os homens devem desembolsar mais (R$ 273, em média) do que as mulheres (R$ 166).
O Sudeste tem o maior valor médio de gasto previsto para o Dia das Crianças (R$ 248), acima da média nacional. Em seguida vêm Centro-Oeste (R$ 217), Norte e Nordeste (R$ 196), enquanto o Sul apresenta o menor valor (R$ 192).
O Dia das Crianças é uma daquelas datas comerciais que caem na metade do mês, quando o salário provavelmente já acabou e o próximo pagamento ainda vai demorar a cair. Com um agravante: a proximidade com as maiores datas do comércio no ano, como a Black Friday e o Natal. O planejamento é essencial, pois são muitas compras em um curto espaço de tempo.
O Procon-SP traz as dicas básicas: pesquisar preços, e, no caso de compras on-line, comparar o valor do frete.
Consultado pela EXAME, Hulisses Dias, mestre em finanças pela Universidade de Sorbonne, dá quatro dicas para uma data lúdica não virar perrengue financeiro.
“Sugiro que o gasto com presentes de datas sazonais não ultrapasse 5% do orçamento mensal livre, aquele que sobra após cobrir as despesas essenciais. Se o presente for de valor mais alto, a dica é negociar e priorizar o pagamento à vista ou em poucas parcelas”, diz o economista.
“No caso do crédito parcelado, evite a todo custo assumir compromissos longos, que podem comprometer o limite do cartão e se somar a compras de Natal ou de outras datas importantes. O ideal é que o presente deste mês seja quitado antes de o 13º salário chegar”, afirma Dias.
Segundo o especialista, o "timing" da compra também é crucial: como o Dia das Crianças cai na primeira quinzena de outubro, geralmente antes do pagamento da maioria dos salários, muitos consumidores podem se sentir tentados a comprar com o crédito ou cheque especial. “Essa armadilha deve ser evitada a todo custo, dadas as altas taxas de juros."
“Considere se não é mais estratégico deixar os presentes mais caros para o fim do ano. A chegada da Black Friday (em novembro) e o 13º salário (entre novembro e dezembro) proporcionam um poder de compra maior e a chance de encontrar ofertas mais vantajosas. Lembre-se que o verdadeiro valor da data está na celebração e não apenas no valor do presente”, destaca.