Imposto de Renda 2023 com 63% de ‘desconto’: saiba como

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Se você tem uma renda anual superior a R$ 100 mil por ano, sabe que uma parte considerável dos seus ganhos é “abocanhada” pelo Leão do Imposto de Renda. Mas o que talvez você não saiba é que existe uma lei dos anos 90 que garante um “desconto” de 63% em parte da sua declaração.

Nem mesmo o governo faz questão de falar sobre essa lei pois, ele se beneficia quando você deixa essa vantagem passar batido.

Contudo, ao utilizar esta estratégia você pode conseguir não apenas um belo “desconto” no Imposto de Renda. Mas também vai poder “turbinar” a sua restituição do ano que vem.

Porém, para buscar seu “desconto” e uma restituição polpuda já em 2023, precisa agir ainda este ano.

A seguir explico com mais detalhes qual é essa estratégia e como aprender o passo a passo para executá-la.

‘Desconto’ de até 63% em parte do Imposto de Renda: como isso é possível?

Eu sei que a declaração de Imposto de Renda por si só já é um tema complicado que envolve diversas variáveis. Mas para conseguir um ‘desconto’ maior no imposto devido são necessárias duas coisas: investir em previdência privada e realizar a declaração no modelo completo.

Por lei, quem investe em previdência privada pode realizar a dedução fiscal de até 12% da renda tributável, desde que essa parcela dos seus ganhos anuais seja aportada em um fundo de previdência privada do plano PGBL com IR Regressivo.

Ao investir em fundos de previdência com essas características, você consegue postergar o pagamento de parte do IR devido. E, ainda, tem a chance de pagar uma alíquota menor.

Por exemplo, se você ganha R$ 100 mil por ano (ou cerca de R$ 8.300 por mês), pode deixar de pagar 27,5% de IR sobre até R$ 12 mil por ano, isto é, 12% da sua renda bruta. Ao invés disso, vai pagar apenas uma alíquota que pode chegar a 10% quando fizer o resgate da previdência privada.

Ou seja, é possível trocar uma alíquota de 27,5% por uma de 10%. Isso significa um “desconto” de 63% em parte do seu Imposto de Renda. E você já pode buscar esse benefício para sua declaração de 2023.

Isso porque todas as aplicações em previdência privada realizadas até o dia 30/12/2022 poderão ser incluídas na sua declaração de IR de 2023.

GUIA GRATUITO: VEJA COMO INVESTIR PARA BUSCAR ‘DESCONTO’ NO IMPOSTO DE RENDA

Investir em um fundo de previdência PGBL é o primeiro passo para conseguir um “desconto” de até 63% em parte do seu Imposto de Renda do ano que vem. A segunda parte dessa estratégia é realizar a declaração no modelo completo.

A Receita Federal permite que o contribuinte realize a declaração anual de Imposto de Renda no modelo simples e no modelo completo. Em geral, a primeira opção costuma ser mais vantajosa para pessoas com rendimentos mais baixos, que não têm dependentes e nem despesas dedutíveis como por exemplo, saúde e educação.

Já o modelo completo é mais indicado para quem tem renda acima de R$ 8.300 por mês, filhos (dependentes) e com despesas relacionadas à educação, saúde e aportes em previdência privada.

No Guia Gratuito da Previdência Privada, você encontra uma planilha para lhe ajudar a simular a opção mais vantajosa para você.

Você também pode estar perdendo R$ 1.174,05 todos para a Receita Federal

Não é só o “desconto” de 63% em parte do seu Imposto de Renda que você pode perder ao deixar de investir em previdência privada e nem realizar a declaração completa. Quando você não aplica essa estratégia, você deixa dinheiro na mesa.

De acordo com os analistas da Empiricus Research se você ganha R$ 8.300 por mês e não coloca em prática essa estratégia, você perde no mínimo R$ 1.174,05 todos os anos para a Receita Federal.

Não acredita? Esses especialistas fizeram duas simulações:

Na primeira, temos um contribuinte que ganha R$ 100 mil por ano, não tem dependentes, não tem despesas dedutíveis, não investe em previdência privada e que optou pela declaração simplificada.

Veja o quanto ele receberia de restituição de IR:

Na segunda simulação, temos um contribuinte que também ganha R$ 100 mil por ano, não tem despesas dedutíveis, não tem dependentes, mas investe em previdência privada e optou pela declaração completa.

Perceba que o contribuinte da segunda simulação recebeu uma restituição maior simplesmente porque investiu em previdência privada e realizou a declaração completa.

VEJA COMO ‘TURBINAR’ A SUA RESTITUIÇÃO EM 2023

Além de pagar menos imposto, você pode acelerar a sua aposentadoria

Conseguir um “desconto” em parte do seu Imposto de Renda e uma restituição mais “gorda” são alguns dos benefícios de investir em previdência privada. Esse tipo de ativo também pode ser um acelerador da sua aposentadoria.

Isso porque esse tipo de investimento conta com incentivos tributários importantes:

Inexistência de come-cotas ;

Alíquota de IR de apenas 10% para aplicações no regime regressivo com duração igual ou superior a 10 anos.

Ou seja, o dinheiro que seria descontado continua rendendo na sua previdência, acelerando a construção de patrimônio para a sua aposentadoria.

Resumindo…

Quem investe em previdência privada conta com três importantes benefícios:

“Desconto” imediato de 63% em parte do Imposto de Renda;

em parte do Imposto de Renda; Restituição “turbinada” já em 2023;

A possibilidade de acelerar a aposentadoria.

Mas não é qualquer previdência privada que vale o seu dinheiro…

Agora que você já sabe que investir em previdência privada pode garantir “descontos” no Imposto de Renda e outros benefícios já a partir de 2023, eu preciso te fazer um alerta: tem muito fundo de previdência privada ruim no mercado.

Os bancões adoram vender esse tipo de produto aos seus clientes, mas, em muitos casos, são títulos com uma rentabilidade próxima ao CDI e taxas de administração abusivas.

Ou seja, na prática, o investidor paga caro para investir em um fundo cuja rentabilidade é comparável à do Tesouro Selic, título público disponível no Tesouro Direto, que você pode comprar em várias corretoras sem pagar taxa de administração e correndo pouquíssimo risco.

Por isso, antes de sair por aí comprando o primeiro fundo de previdência privada que você encontrar, saiba que existem ao menos 150 títulos que não valem o seu dinheiro.

Bruno Mérola, analista da Empiricus Research, preparou uma lista com os 150 piores fundos de previdência para você passar longe (veja aqui).

Conheça os melhores fundos de previdência privada para investir

E para te ajudar a encontrar o título de previdência privada ideal para o seu perfil, a Empiricus Investimentos liberou como cortesia o Guia da Previdência Privada.

Neste material você vai encontrar tudo o que precisa saber para investir nesse ativo com segurança. Entre os assuntos abordados você vai descobrir:

Vantagens de ter um plano de Previdência;

de ter um plano de Previdência; Como escolher o melhor plano para você: PGBL ou VGB L;

ou L; Regimes de tributação: progressivo ou regressivo ;

ou ; Como usar a Previdência para aumentar sua restituição do Imposto de Renda .

. Planilha financeira para calcular quando você precisa investir.

BÔNUS: Os 4 melhores fundos para investir em previdência privada.

Com esse material você vai aprender a buscar o “desconto” de até 63% em parte do seu Imposto de Renda, além dos outros benefícios que a previdência privada oferece.

O Guia da Previdência Privada é gratuito e, para acessá-lo, basta clicar neste link e seguir as instruções.

Fique tranquilo, pois o acesso é gratuito mesmo e você não precisa pagar nada em momento algum.

GRATUITO: CONHEÇA O GUIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL