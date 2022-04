Imposto de Renda 2022: como declarar? Confira passo a passo completo

Em 2022, ano em que o Imposto de Renda completa um século de história, a Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações, número próximo ao que foi recebido em 2021.

Com a prorrogação do prazo de entrega da declaração até 31 de maio de 2022, ainda há tempo para se organizar e prestar todas as devidas contas sem dores de cabeça. O pagamento das restituições permanece dentro dos mesmos prazos originais - de 31 de maio a 30 de setembro de 2022.

Para quem ainda não realizou a declaração e/ou tem dúvidas sobre os procedimentos e documentos necessários, a EXAME preparou um material completo para ajudar nesse processo.

Como declarar ações e outros investimentos?



O que é a declaração e como funciona?



Uma das principais obrigações anuais de todo cidadão brasileiro é realizar a declaração do Imposto de Renda, tributo cobrado pelo Governo Federal sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas. Seu valor é pago à Receita Federal de acordo com os rendimentos declarados.

O procedimento é feito considerando o ano anterior. Neste ano, então, é preciso descrever os ganhos e gastos obtidos durante 2021. Na lista de rendimentos tributáveis, é declarado tudo que foi recebido no período, como salários, aluguéis, aposentadoria, prêmios de loterias e investimentos.

Os valores pagos são proporcionais aos rendimentos declarados, de modo que os declarantes com maior renda pagam mais impostos.

