IA já pode fazer compras por você — BB e Visa testam modelo no Brasil

O Banco do Brasil (BB) realizou na quarta-feira, 11, a primeira transação de comércio eletrônico iniciada por um agente de inteligência artificial (IA agêntico) no país com a Visa.

A operação foi feita por meio da plataforma Visa Intelligent Commerce, tecnologia que permite a softwares de IA buscar produtos e concluir pagamentos em nome do usuário.

Em um ambiente de produção controlado, a transação envolveu um cartão do BB habilitado para que um IA agêntico pudesse finalizar o pagamento de forma automática.

O teste introduz o comércio agêntico no Brasil, em que sistemas de IA executam etapas da jornada de compra a partir de parâmetros definidos pelo consumidor, indo desde a busca por produtos até o pagamento.

Como funciona o comércio agêntico?

No comércio eletrônico tradicional, o consumidor pesquisa produtos, compara preços e finaliza a compra manualmente. No modelo agêntico, todas essas etapas podem ser realizadas por um agente de IA.

A tecnologia funciona com credenciais de pagamento tokenizadas — códigos que substituem os dados do cartão — permitindo que o sistema conclua a transação sem expor as informações sensíveis do cliente.

O agente de IA pode procurar produtos, comparar ofertas e iniciar o pagamento.

O diretor de soluções em meios de pagamento do Banco do Brasil, Pedro Bramont, destacou que o modelo busca incorporar a IA ao processo de compra sem alterar os padrões de segurança.

"A primeira transação agêntica com o Banco do Brasil demonstra, na prática, como estamos preparando o mercado brasileiro para a próxima geração do comércio digital." Rodrigo Cury, presidente da Visa no Brasil

"Esse movimento inaugura uma era de conveniência e eficiência sem precedentes", acrescentou o presidente da Visa no Brasil, Rodrigo Cury.

Ele citou que todos os participantes do setor de pagamentos devem estar preparados para se adaptarem ao novo mundo, onde a IA redefine padrões de consumo, competitividade e inovação no varejo digital.

Tecnologia ainda é rara no mundo

Apesar do anúncio, transações realizadas diretamente por agentes de inteligência artificial ainda não são comuns nem mesmo em mercados mais avançados.

Empresas de pagamento vêm conduzindo testes desse tipo de tecnologia em diferentes regiões do mundo, mas a maioria das operações ocorre em projetos-piloto ou ambientes controlados.

A própria Visa informou que já realizou centenas de transações desse tipo em testes com empresas de tecnologia e instituições financeiras para validar a infraestrutura de pagamentos automatizados por IA.

Iniciativas semelhantes vêm sendo testadas por outras empresas do setor, como a Mastercard, que desenvolve soluções capazes de concluir compras via IA.

Nos Estados Unidos (EUA) e em alguns países da Ásia, agentes de IA pesquisam produtos e executam pagamentos automaticamente, mas a tecnologia ainda não chegou ao uso cotidiano dos consumidores.

A expectativa das empresas do setor é que, à medida que os sistemas amadureçam, agentes automatizados passem a executar tarefas rotineiras de consumo. Até lá, o chamado comércio agêntico permanece em estágio inicial.