‘O que a gente faz nada mais é do que ter um produto de IA’: CEO tem perspectiva de faturar R$ 87 mi

O mercado de inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente corporativo, especialmente nas áreas de vendas, marketing e atendimento. Um dos empresários que está à frente dessa transformação é Matheus Weigand, CEO da Salesbud.

Com uma trajetória marcada pela inovação no mercado de software B2B, ele compartilha sua experiência e visão sobre como a IA pode não apenas otimizar processos, mas também impulsionar a produtividade e o desempenho de equipes comerciais.

Ele traz sua visão sobre o impacto da IA nas empresas e como a sua solução tem ajudado negócios a alcançar resultados impressionantes.

Ele foi de vendedor a CEO

Matheus Weigand começou sua carreira no mercado de software B2B com apenas 18 anos, e, após mais de uma década de experiência, fundou a Salesbud, uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para empresas focadas em melhorar a performance de suas equipes comerciais.

Hoje, ele está à frente de duas empresas, a Getdemo e a Salesbud, ambas focadas em soluções de inteligência artificial, além de uma comunidade de mais de 5.000 líderes e fundadores de tecnologia, a SaaSBR Club.

Com um faturamento anual superior a 15 milhões de reais, a Salesbud projeta alcançar 87 milhões de reais até 2027. A empresa já atende mais de 700 clientes B2B, incluindo grandes players do mercado como Totvs, NSTECH, STARIAN. Para Weigand, a chave para o sucesso da Salesbud está na habilidade de identificar as dores do mercado de vendas e usar a tecnologia para resolvê-las de maneira eficiente.

Inteligência artificial: a aliada das equipes de vendas

A proposta da Salesbud é oferecer soluções que automatizem tarefas repetitivas e operacionais nas áreas de vendas e marketing. A empresa utiliza IA para otimizar processos como o preenchimento de CRM, a criação de propostas comerciais e a análise de dados gerados em reuniões e interações com clientes.

Isso permite que as equipes de vendas se concentrem no relacionamento com o cliente.

“Nosso produto é muito mais do que apenas uma ferramenta tecnológica. Ele é um facilitador de produtividade”, explica Weigand. A ideia é que a IA, ao automatizar tarefas repetitivas, permita que os vendedores atendam mais clientes e realizem um número maior de interações, sem perder a qualidade do atendimento.

Para Weigand, isso representa uma revolução no modelo de vendas, aumentando a capacidade de conversão e a eficiência das equipes comerciais.

O papel do CEO no mercado B2B: empreendedor e influenciador

Um dos aspectos mais interessantes da trajetória de Weigand é a maneira como ele tem se posicionado no mercado. Além de ser um empresário de sucesso, ele também se tornou uma espécie de "founder influencer".

Usando o LinkedIn e sua comunidade de mais de 5.000 líderes, Weigand consegue gerar um engajamento significativo e promover sua empresa de forma orgânica, sem recorrer a mídia paga.

Essa estratégia tem se mostrado extremamente eficaz. "Nosso conteúdo gera entre 100.000 e 300.000 impressões por dia no LinkedIn. Isso cria um funil de vendas onde os clientes chegam até nós de forma natural, buscando nossas soluções após consumir nosso conteúdo", conta Weigand. Para ele, o papel do CEO mudou ao longo dos anos.

Hoje, o líder de uma empresa precisa estar visível, construir autoridade e engajar seu público de forma estratégica.

O futuro da IA no mercado corporativo

Em relação ao futuro da IA, Weigand é categórico: “A inteligência artificial não veio para substituir os profissionais, mas para potencializá-los.” Ele acredita que a IA tem um papel essencial em aumentar a produtividade dos vendedores, permitindo que eles atendam a mais clientes, personalizem melhor o atendimento e se concentrem nas tarefas de maior valor agregado.

De acordo com Weigand, a IA também contribui para uma melhor avaliação do desempenho das equipes, proporcionando insights valiosos para a melhoria contínua. As soluções da Salesbud são um exemplo de como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na transformação digital das empresas, principalmente nas áreas de vendas e relacionamento com o cliente.

Estratégia de crescimento: do orgânico ao paid media

A estratégia de crescimento da Salesbud também reflete uma tendência crescente entre empresas que estão apostando em canais orgânicos para gerar demanda. Como muitas empresas B2B, a Salesbud começou com pouco investimento em mídia paga e focou no conteúdo como motor de aquisição.

Ao posicionar-se como uma autoridade no mercado de software e IA, Weigand tem conseguido atrair a atenção de potenciais clientes sem a necessidade de grandes campanhas publicitárias.

Essa abordagem tem se mostrado eficiente, especialmente para startups que ainda não têm orçamento para campanhas massivas de mídia. O modelo de geração de conteúdo, aliando discussões relevantes sobre o mercado com as soluções oferecidas pela empresa, tem sido um grande diferencial para a Salesbud.

A IA como estratégia de escalabilidade

Uma das maiores vantagens do uso da inteligência artificial, segundo Weigand, é sua capacidade de escalar operações sem a necessidade de aumentar o número de funcionários.

"Se antes precisávamos de 10 pessoas para realizar uma determinada tarefa, agora conseguimos fazer o mesmo com 2 ou 3, usando IA" Matheus Weigand, CEO da Salesbud

A escalabilidade que a IA oferece tem sido um fator muito importante para o crescimento acelerado da Salesbud.

Essa estratégia de escalabilidade também se reflete no modelo de vendas da empresa, que oferece soluções modulares para atender diferentes necessidades ao longo do funil de vendas.

A ideia é começar com uma solução mais simples e, à medida que a empresa cliente vai vendo resultados, a Salesbud vai oferecendo novos módulos, ampliando a presença dentro das empresas.

