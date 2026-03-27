Quando começam os próximos pagamentos do FGTS? Veja calendário

O pagamento para os beneficiários que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será realizado até 30 de dezembro, com divisão de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O próximo ciclo começa na próxima quarta-feira, 1°.

O saque-aniversário é uma opção para quem deseja receber anualmente parte do valor acumulado no fundo.

Todos os trabalhadores são cadastrados automaticamente no modelo de saque-rescisão, sendo necessário acessar o aplicativo da Caixa para alterar a modalidade.

Quais os próximos pagamentos do FGTS?

No próximo trimestre, os pagamentos do FGTS são destinados aos trabalhadores que nasceram em abril, maio e junho.

Os pagamentos serão realizados no início de cada mês para os respectivos aniversariantes de cada ciclo.

Abril - quarta-feira, 1°;

quarta-feira, 1°; Maio - segunda-feira, 4;

segunda-feira, 4; Junho - segunda-feira, 1°.

Os beneficiários que nasceram em março podem receber o pagamento até 29 de maio.

Após esse prazo, o valor é retido novamente pela Caixa e o pagamento é postergado para o próximo ano.

Como migrar para o saque-aniversário?

Todo trabalhador que atua sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está apto à modalidade.

Para migrar do saque-rescisão, que permite o acesso ao dinheiro apenas em caso de demissão sem justa causa, para o saque-aniversário é preciso ajustar a preferência no aplicativo.

Entenda o passo a passo abaixo.

Acesse o aplicativo oficial do FGTS com CPF e senha da Caixa Econômica Federal; Acesse a modalidade "saque-aniversário" no menu e confirme a alteração; Selecione ou insira uma conta para receber as parcelas; Simule o valor disponível para saque; Confirme a operação e acompanhe o processo.

Vale ressaltar que apenas os beneficiários que utilizam essa modalidade podem solicitar antecipação do pagamento.

Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar adiantamento no depósito de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três.

Qual valor do saque-aniversário?

O valor do saque é proporcional ao total acumulado pelo trabalhador no fundo.

Quanto maior o montante, menor o percentual disponível para saque. Alguns trabalhadores também têm direito a uma parcela adicional.

Veja na tabela abaixo.

Saldo total do FGTS Percentual disponível para saque Valor da parcela adicional Até R$ 500 50% do saldo total Sem parcela extra Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil 40% do saldo total R$ 50 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil 30% do saldo total R$ 150 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil 20% do saldo total R$ 650 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil 15% do saldo total R$ 1.150 Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil 10% do saldo total R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo total R$ 2.900

Pagamento do FGTS em 2026

Confira o calendário completo de pagamentos do FGTS em 2026.