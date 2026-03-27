Quando começam os próximos pagamentos do FGTS? Veja calendário

Próxima etapa de pagamentos começa na quarta-feira, 1° de abril (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 27 de março de 2026 às 10h16.
O pagamento para os beneficiários que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será realizado até 30 de dezembro, com divisão de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O próximo ciclo começa na próxima quarta-feira, 1°.
O saque-aniversário é uma opção para quem deseja receber anualmente parte do valor acumulado no fundo.
Todos os trabalhadores são cadastrados automaticamente no modelo de saque-rescisão, sendo necessário acessar o aplicativo da Caixa para alterar a modalidade.
No próximo trimestre, os pagamentos do FGTS são destinados aos trabalhadores que nasceram em abril, maio e junho.
Os pagamentos serão realizados no início de cada mês para os respectivos aniversariantes de cada ciclo.
Os beneficiários que nasceram em março podem receber o pagamento até 29 de maio.
Após esse prazo, o valor é retido novamente pela Caixa e o pagamento é postergado para o próximo ano.
Todo trabalhador que atua sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está apto à modalidade.
Para migrar do saque-rescisão, que permite o acesso ao dinheiro apenas em caso de demissão sem justa causa, para o saque-aniversário é preciso ajustar a preferência no aplicativo.Entenda o passo a passo abaixo.
Vale ressaltar que apenas os beneficiários que utilizam essa modalidade podem solicitar antecipação do pagamento.
Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar adiantamento no depósito de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três.
O valor do saque é proporcional ao total acumulado pelo trabalhador no fundo.
Quanto maior o montante, menor o percentual disponível para saque. Alguns trabalhadores também têm direito a uma parcela adicional.Veja na tabela abaixo.
|Saldo total do FGTS
|Percentual disponível para saque
|Valor da parcela adicional
|Até R$ 500
|50% do saldo total
|Sem parcela extra
|Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil
|40% do saldo total
|R$ 50
|Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil
|30% do saldo total
|R$ 150
|Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil
|20% do saldo total
|R$ 650
|Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil
|15% do saldo total
|R$ 1.150
|Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil
|10% do saldo total
|R$ 1.900
|Acima de R$ 20.000,01
|5% do saldo total
|R$ 2.900
Confira o calendário completo de pagamentos do FGTS em 2026.
|Mês de nascimento
|Prazo do saque-aniversário do FGTS em 2026
|Janeiro
|Entre 2 de janeiro e 31 de março
|Fevereiro
|Entre 2 de fevereiro e 30 de abril
|Março
|Entre 2 de março e 29 de maio
|Abril
|Entre 1° de abril e 30 de junho
|Maio
|Entre 4 de maio e 31 de julho
|Junho
|Entre 1° de junho e 31 de agosto
|Julho
|Entre 1° de julho e 30 de setembro
|Agosto
|Entre 3 de agosto e 30 de outubro
|Setembro
|Entre 1° de setembro e 30 de novembro
|Outubro
|Entre 1° de outubro e 30 de dezembro
|Novembro
|Entre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
|Dezembro
|Entre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027