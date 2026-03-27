Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Quando começam os próximos pagamentos do FGTS? Veja calendário

Pagamentos do FGTS seguem novo ciclo em 2026; confira quem pode sacar, valores disponíveis e como aderir à modalidade

Próxima etapa de pagamentos começa na quarta-feira, 1° de abril (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Próxima etapa de pagamentos começa na quarta-feira, 1° de abril (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de março de 2026 às 10h16.

O pagamento para os beneficiários que optam pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será realizado até 30 de dezembro, com divisão de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O próximo ciclo começa na próxima quarta-feira, 1°.

O saque-aniversário é uma opção para quem deseja receber anualmente parte do valor acumulado no fundo

Todos os trabalhadores são cadastrados automaticamente no modelo de saque-rescisão, sendo necessário acessar o aplicativo da Caixa para alterar a modalidade.

Quais os próximos pagamentos do FGTS?

No próximo trimestre, os pagamentos do FGTS são destinados aos trabalhadores que nasceram em abril, maio e junho. 

Os pagamentos serão realizados no início de cada mês para os respectivos aniversariantes de cada ciclo.

  • Abril - quarta-feira, 1°;
  • Maio - segunda-feira, 4;
  • Junho - segunda-feira, 1°.

Os beneficiários que nasceram em março podem receber o pagamento até 29 de maio

Após esse prazo, o valor é retido novamente pela Caixa e o pagamento é postergado para o próximo ano.

Como migrar para o saque-aniversário? 

Todo trabalhador que atua sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) está apto à modalidade. 

Para migrar do saque-rescisão, que permite o acesso ao dinheiro apenas em caso de demissão sem justa causa, para o saque-aniversário é preciso ajustar a preferência no aplicativo. 

Entenda o passo a passo abaixo. 
  1. Acesse o aplicativo oficial do FGTS com CPF e senha da Caixa Econômica Federal;
  2. Acesse a modalidade "saque-aniversário" no menu e confirme a alteração;
  3. Selecione ou insira uma conta para receber as parcelas;
  4. Simule o valor disponível para saque;
  5. Confirme a operação e acompanhe o processo.

Vale ressaltar que apenas os beneficiários que utilizam essa modalidade podem solicitar antecipação do pagamento

Até 31 de outubro, os beneficiários podem solicitar adiantamento no depósito de até cinco parcelas anuais do saque-aniversário. Depois dessa data, o limite cai para três. 

Qual valor do saque-aniversário?

O valor do saque é proporcional ao total acumulado pelo trabalhador no fundo

Quanto maior o montante, menor o percentual disponível para saque. Alguns trabalhadores também têm direito a uma parcela adicional

Veja na tabela abaixo.
Saldo total do FGTSPercentual disponível para saqueValor da parcela adicional
Até R$ 50050% do saldo totalSem parcela extra
Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil40% do saldo totalR$ 50
Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil30% do saldo totalR$ 150
Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil20% do saldo totalR$ 650
Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil15% do saldo totalR$ 1.150
Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil10% do saldo totalR$ 1.900
Acima de R$ 20.000,015% do saldo totalR$ 2.900

Pagamento do FGTS em 2026

Confira o calendário completo de pagamentos do FGTS em 2026.

Mês de nascimentoPrazo do saque-aniversário do FGTS  em 2026
JaneiroEntre 2 de janeiro e 31 de março
FevereiroEntre 2 de fevereiro e 30 de abril
MarçoEntre 2 de março e 29 de maio
AbrilEntre 1° de abril e 30 de junho
MaioEntre 4 de maio e 31 de julho
JunhoEntre 1° de junho e 31 de agosto
JulhoEntre 1° de julho e 30 de setembro
AgostoEntre 3 de agosto e 30 de outubro 
SetembroEntre 1° de setembro e 30 de novembro
OutubroEntre 1° de outubro e 30 de dezembro
NovembroEntre 2 de novembro e 29 de janeiro de 2027
DezembroEntre 1° de dezembro e 26 de fevereiro de 2027
Acompanhe tudo sobre:FGTS

Mais de Invest

Ações da Microsoft caem e têm pior trimestre em quase 20 anos; veja

FGTS 2026: quem tem direito ao saque-aniversário em abril?

FGTS 2026: quem faz aniversário em abril já pode antecipar o saque?

Como investidores globais ajustam carteiras em meio à guerra no Irã

Mais na Exame

Mercados

Ações da Microsoft caem e têm pior trimestre em quase 20 anos; veja

Pop

Cães sequestrados na China acharam o caminho de casa sozinhos? Não é bem assim

Ciência

Parasita da malária usa ‘motor de foguete’ para sobreviver

Casual

De olho na Copa do Mundo, Adidas relança clássico inspirado em países