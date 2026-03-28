Dívida 'some' depois de cinco anos: verdade ou mito?

A ideia de que uma dívida some depois de cinco anos é um mito que gera muita dúvida entre consumidores. Em entrevista, Aline Vieira, educadora financeira da Serasa, explica como funciona a caducidade de dívidas, o impacto no nome do consumidor e os cuidados que devem ser tomados para limpar o nome.

Segundo ela, a parte “verdadeira” é que há a caducidade – mas a dívida não desaparece e pode ainda ter impacto na vida da pessoa. O que acontece é que o banco não pode mais cobrar judicialmente, ela para de impactar a pontuação de crédito e deixa de aparecer como uma dívida negativada.

Porém, ela não desaparece. “Ela pode ainda ser cobrada extrajudicialmente”, diz Vieira. Nos históricos do banco, ela também se faz presente e pode pesar na hora de concessão de crédito – apesar das instituições financeiras não poderem mais usar a dívida como única justificativa para o acesso ao crédito.

O nome também volta a ficar limpo, explica Vieira, mas aquela dívida ainda existe. “É uma falsa sensação que não está mais sujo. Se puxarem no histórico de um banco, ela vai estar lá.” O que acontece, novamente, é que a instituição financeira não pode mais cobrar aquele valor, nem usar como impeditivo para conceder crédito.

A especialista ainda explica que o score pode melhorar, já que não tem mais o impacto negativo da dívida, mas não necessariamente pela caducidade dela: “São vários os fatores que impactam o Serasa Score além da dívida.”

Por que instituições financeiras renegociam dívidas antigas?

Mesmo dívidas com mais de 20 anos ainda podem ser objeto de negociação, e o motivo está na estratégia das instituições financeiras. Como explica a especialista da Serasa:

“Dívidas antigas, às vezes de mais de 20 anos, têm chance quase zero de serem recebidas integralmente. Para as empresas, é mais interessante receber algo, mesmo que menor, do que nada”, afirma.

Ou seja, elas ganham em volume. A renegociação ainda é positiva porque dá a possibilidade de pagar várias dívidas em um único boleto, aumentando chance de regularização e diminuindo necessidade de contato individual da empresa.

Na prática, a renegociação beneficia os dois lados: a empresa consegue recuperar parte do crédito que, de outra forma, estaria perdido, e o consumidor tem uma oportunidade de regularizar pendências de forma simplificada, concentrando diferentes dívidas em uma única negociação.

O que o nome sujo impede?

Ter o nome negativado impõe restrições, principalmente no acesso ao crédito, mas não significa exclusão total do sistema financeiro. Como explica a especialista, “vai depender do tipo de instituição que a pessoa está devendo”.

No caso de bancos e instituições privadas, a principal consequência é a dificuldade maior para conseguir crédito. Ainda assim, há alternativas: “Existem linhas de crédito que estão disponíveis para negativado que ele pode, inclusive, tomar esse crédito para quitar a dívida negativada”.

Essas opções, no entanto, costumam vir com juros maiores, já que a pessoa tem um histórico de inadimplência, ou até com necessidades de garantias – de imóvel ou de renda, por exemplo. Ou seja, o consumidor negativado ainda consegue crédito, mas em condições mais restritivas: “O negativado não está 100% excluído da tomada de crédito, mas é mais restrito”.

Sobre consequências mais graves, há alguns mitos – a pessoa não pode ir presa. Mas pode acontecer o protesto da dívida em cartório: “Não vai dar para resolver diretamente na Serasa, por exemplo, então viram dois problemas.”

O bloqueio de conta também pode ocorrer quando há uma decisão judicial, como em casos de dívidas que evoluíram para processo. Fora disso, o banco não pode bloquear a conta de um cliente apenas por ele estar endividado.

Na teoria, também impede o financiamento imobiliário. “Quando o consumidor possui uma restrição no nome, as instituições financeiras entendem que há maior risco de inadimplência. Isso impacta o score de crédito e faz com que o financiamento seja, na maioria dos casos, negado. Esse cenário é especialmente relevante em linhas de crédito imobiliário, que exigem análises mais rigorosas.”

Por que não deixar a dívida caducar?

A ideia de simplesmente deixar a dívida “caducar” ainda é comum entre os brasileiros, mas a especialista alerta que essa lógica é equivocada e pode trazer consequências no longo prazo.

“Esse pensamento infelizmente acontece muito e têm, inclusive, pessoas se aproveitando dessa mensagem para passar uma ideia errada. Eu acho que é contraeducativo a gente falar isso, porque, como eu falei, a dívida não desaparece.”

Segundo ela, assumir um compromisso financeiro implica responsabilidade de pagamento. “Se você tem um compromisso financeiro, você tem que pagar. Isso é básico: se você pegou algo emprestado, você tem que pagar aquilo.”

Além disso, mesmo após a caducidade, a dívida continua existindo e pode impactar o histórico do consumidor. “Isso fica no seu histórico e muitas pessoas no Brasil valorizam muito o nome. A gente vê pessoas que falam: ‘Eu só quero resolver a minha pendência. Eu não consigo dormir com isso’.”

Passo a passo para limpar o nome

A Serasa orienta o seguinte caminho para regularizar dívidas:

Realizar cadastro no app ou site da Serasa (leva aproximadamente só 3 minutos).

Acessar ambiente e visualizar dívidas com ofertas, credor, valor e desconto.

Selecionar melhor oferta, escolher método e data de pagamento.

Finalizar pagamento via Pix ou boleto, na carteira digital da Serasa ou banco digital.

“É importante priorizar dívidas negativadas, como cartão de crédito, que já estão com juros correndo e prejudicam a inadimplência”, diz. Todo o processo é gratuito até fechar o acordo e iniciar o momento de desembolsar os valores para quitar a dívida.

De acordo com a especialista, para pagamentos via Pix, o nome volta a ficar limpo em até 24 horas. No boleto, até 5 dias úteis. “A Serasa é intermediária, então é a empresa credora que precisa tirar dentro desse prazo. Se ela não tirar, a pessoa pode entrar em contato direto com o comprovante de pagamento.”

Quanto à forma de pagamento: “À vista é ideal se houver disponibilidade financeira. Parcelar é positivo se couber no orçamento, evitando comprometer contas básicas como água e luz”, explica Vieira.

Não reconheço minha dívida no Serasa

Se a pessoa acessar a plataforma e não reconhecer a dívida, a orientação é que entre em contato com a empresa credora, levando comprovantes, como print do aplicativo, comprovante da Serasa ou boleto, para mostrar que a dívida existe e questionar a situação.

“Mas muitas vezes tentamos entender o caso mais a fundo: a pessoa pode ter perdido o CPF e não ter feito boletim de ocorrência, alguém pode ter usado o crédito dela, ou ela pode ter emprestado um cartão e esquecido, resultando em uma dívida de anos que nem sabia existir”, comenta Vieira.

Feirão Serasa Limpa Nome

A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta quarta-feira, 25, e segue até 1º de abril, oferecendo descontos que podem chegar a 99% para consumidores que desejam renegociar dívidas. A iniciativa ocorre em um momento desafiador para o orçamento das famílias: o Brasil soma atualmente 81,7 milhões de inadimplentes, quase a metade da população adulta (49,1%).

O mutirão reúne mais de 2.200 empresas parceiras — entre bancos, varejistas, operadoras de telefonia, universidades, financeiras e concessionárias de serviços essenciais — e permite negociação gratuita por canais digitais, telefone, agências dos Correios e atendimento presencial em São Paulo.

Na capital paulista, a Serasa instalou uma tenda no Vale do Anhangabaú, com funcionamento das 9h às 18h até o final do Feirão.

Além disso, as negociações podem ser feitas em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país, mediante apresentação de documento com CPF.

Segundo a empresa de proteção de crédito, as ofertas e condições são as mesmas em todos os canais, digitais ou presenciais.

Descontos, parcelamento e pagamento via Pix

Durante o Feirão, consumidores podem renegociar débitos com condições consideradas entre as mais favoráveis do ano, incluindo:

Descontos de até 99%;

Parcelamento facilitado;

Parcelas a partir de R$ 9,90;

Pagamento por boleto, Pix ou cartão.

Dívidas negativadas — inclusive aquelas com mais de cinco anos — também podem ter condições especiais de negociação durante o Feirão. Após o pagamento, a empresa credora tem prazo de até cinco dias úteis para comunicar a regularização aos cadastros de inadimplência e retirar o registro negativo do CPF.

Em alguns casos, é possível limpar o nome imediatamente após o pagamento via Pix. Segundo a Serasa, a edição anterior do mutirão resultou em mais de 10 milhões de acordos firmados.

Onde negociar as dívidas

As negociações podem ser feitas gratuitamente pelos canais oficiais:

Site e aplicativo da Serasa;

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096 (atendimento automatizado);

Telefone 3003-6300 (de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h, para capitais e regiões metropolitanas);

Telefone gratuito 0800 591 5161 (de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h);

Atendimento em Libras por videochamada (de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h);

Mais de 7 mil agências dos Correios.

Em São Paulo, também é possível negociar presencialmente:

Local: Vale do Anhangabaú (embaixo do Viaduto do Chá, próximo ao estacionamento do Shopping Light)

Vale do Anhangabaú (embaixo do Viaduto do Chá, próximo ao estacionamento do Shopping Light) Data: 25 de março a 1º de abril

25 de março a 1º de abril Horário: das 9h às 18h

O que não pode ser negociado no Feirão

Alguns débitos ficam fora do mutirão:

Dívidas protestadas em cartório;

Débitos com o governo (como impostos);

Cheques sem fundo;

Casos de falência.

Nessas situações, o consumidor deve procurar diretamente o credor ou a Receita Federal.