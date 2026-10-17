Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 10 mil em ações do Magazine Luiza há um ano?

Expansão do comércio eletrônico impulsionou o Magalu há uma década, ao mesmo tempo que as taxas de juros elevadas em períodos mais recentes pressionaram os papéis

Magazine Luiza: entre os principais riscos para o investimento está a capacidade da empresa de recuperar as vendas (Olavo Martins /Divulgação)

Magazine Luiza: entre os principais riscos para o investimento está a capacidade da empresa de recuperar as vendas (Olavo Martins /Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08h00.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Um investimento de R$ 10 mil nas ações da varejista Magazine Luiza (MGLU3) há um ano teria alcançado R$ 12.359 até outubro de 2026, alta de 23,6%. Em cinco anos, porém, o mesmo valor cairia a R$ 784, enquanto aplicações de dez e 15 anos valeriam R$ 32.925 e R$ 32.395. O cálculo da Economatica considera proventos e eventos corporativos.

Se um investidor tivesse aplicado R$ 10 mil em ações do Magazine Luiza (MGLU3)um ano, teria visto seu dinheiro crescer para R$ 12.359 até outubro de 2026, uma valorização de 23,6% no período.

Só em setembro de 2026, os papéis MGLU3 subiram 55,09%, liderando o Ibovespa e tendo a maior alta mensal desde janeiro de 2023. A parceria com o Mercado Livre, o corte da Selic e o enfraquecimento da Casas Bahia impulsionaram o rali.

O resultado positivo, porém, contrasta com o desempenho dos papéis nos últimos cinco anos. Quem tivesse investido o mesmo valor naquele período teria visto seu patrimônio despencar para apenas R$ 784, uma perda de 92,2%.

O cálculo, feito pela Economatica a pedido da EXAME, considera a valorização acumulada da ação ajustada por proventos entre 29 de abril de 2011 e 15 de outubro de 2026. A conta inclui os efeitos de dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramentos e outros eventos corporativos que influenciam o valor dos papéis ao longo do tempo.

Em períodos mais longos, o cenário é bem diferente. Quem investiu R$ 10 mil em ações do Magazine Luiza há dez anos teria acumulado R$ 32.925, um salto de 229,2%. Já para quem manteve o investimento por 15 anos, o patrimônio chegaria a R$ 32.395, uma alta de 224%.

Os números mostram como o desempenho da varejista mudou drasticamente conforme o momento de entrada no mercado: enquanto os investimentos de longo prazo ainda refletem um ciclo de forte expansão da empresa, os últimos cinco anos foram marcados por uma expressiva perda de valor das ações.

Um cenário de contraste

O desempenho das ações do Magazine Luiza varia significativamente conforme o período analisado. Enquanto os resultados de dez e 15 anos refletem, em parte, o ciclo de expansão do comércio eletrônico e da digitalização da varejista, o intervalo mais recente de cinco anos foi marcado por uma forte desvalorização dos papéis.

Para Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, a queda está relacionada à combinação de alguns fatores.

"O desempenho de longo prazo captura o ciclo de expansão do comércio eletrônico e da digitalização da varejista até o início desta década. Já o período de cinco anos reflete o impacto da elevação dos juros, da compressão de margens e da intensificação da concorrência após o pico de demanda observado durante a pandemia", afirma o analista.

A alta registrada nos últimos 12 meses, por sua vez, pode indicar o início de uma recuperação. Segundo Uarian, a expectativa de redução dos juros e o ambiente mais favorável às empresas voltadas ao mercado doméstico têm contribuído para a valorização recente dos papéis.

As ações da companhia são particularmente sensíveis às mudanças nas taxas de juros reais, que descontam a inflação. Isso acontece porque a queda dos juros tende a reduzir o custo de financiamento, aliviar as despesas financeiras e melhorar as perspectivas de consumo, fatores importantes para empresas do varejo.

"A Magazine Luiza figura entre as varejistas mais sensíveis à queda das taxas de juros reais. Cada redução relevante nessas taxas tende a elevar de forma significativa o lucro por ação", diz Uarian.

Apesar da melhora recente na cotação, a recuperação operacional continua sendo um ponto de atenção. A receita da companhia permanece próxima de R$ 38 bilhões nos últimos 12 meses, mas a lucratividade segue reduzida, com retorno sobre o patrimônio líquido inferior a 1% e margem líquida baixa.

Esse cenário também ajuda a explicar a avaliação das ações no mercado. De acordo com o analista, os múltiplos de preço sobre lucro permanecem elevados porque o resultado da empresa ainda está comprimido. Já a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial apresenta um patamar relativamente mais atrativo.

Entre os principais riscos para o investimento estão a volatilidade dos papéis, a capacidade da empresa de recuperar as vendas e gerar caixa e a dependência da trajetória dos juros e do comportamento do consumidor.

"O cenário atual combina catalisadores macroeconômicos e competitivos que sustentam a tese de reprecificação. A ação, porém, permanece sujeita a oscilações relevantes e exige acompanhamento próximo dos próximos resultados e da trajetória dos juros", afirma Uarian.

'Perguntas frequentes'

Quanto renderam R$ 10 mil investidos em ações do Magazine Luiza há um ano? ＋

O investimento teria alcançado R$ 12.359 até outubro de 2026, uma valorização de 23,6%, segundo cálculo da Economatica a pedido da EXAME.

Quanto valeriam R$ 10 mil investidos em MGLU3 há cinco anos? ＋

O valor teria caído para R$ 784, uma perda acumulada de 92,2%, segundo cálculo da Economatica ajustado por proventos e eventos corporativos.

Qual foi o retorno das ações do Magazine Luiza em dez e 15 anos? ＋

Segundo a Economatica, R$ 10 mil investidos há dez anos teriam se transformado em R$ 32.925, alta de 229,2%. Em 15 anos, o patrimônio chegaria a R$ 32.395, avanço de 224%.

Por que as ações do Magazine Luiza subiram em 2026? ＋

A parceria com o Mercado Livre, o corte da Selic e o enfraquecimento da Casas Bahia impulsionaram as ações MGLU3, que avançaram 55,09% em setembro. Segundo Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, a expectativa de juros menores e o ambiente mais favorável às empresas domésticas também contribuíram para a valorização.

Por que as ações do Magazine Luiza são sensíveis à queda dos juros? ＋

Juros menores tendem a reduzir o custo de financiamento, aliviar as despesas financeiras e melhorar as perspectivas de consumo no varejo. Gabriel Uarian afirma que cada redução relevante das taxas de juros reais pode elevar de forma significativa o lucro por ação do Magazine Luiza.

Quais são os principais riscos para quem investe em MGLU3? ＋

Os principais riscos são a volatilidade das ações, a capacidade do Magazine Luiza de recuperar vendas e gerar caixa e a dependência da trajetória dos juros e do consumo. Segundo Gabriel Uarian, a ação permanece sujeita a oscilações relevantes e exige acompanhamento dos resultados da varejista.

Acompanhe tudo sobre:Magazine LuizaVarejoInvestimentos-pessoaisMGLU3Açõesbolsas-de-valoresFinanças

Mais de Invest

Ibovespa sobe com Petrobras, mas perde 1,74% na semana com cautela eleitoral

Ibovespa reage com Petrobras e bancos após três quedas seguidas; dólar cai

Tesla mostra carro voador após promessa de 10 anos. Ação pode decolar junto?

Somos os mais preparados para capturar vendas da Casas Bahia, diz VP do Magalu

Mais na Exame

Brasil

Como o Veritá cravou resultado do 1º turno das eleições de 2026? Fundador explica

Mundo

Inflação, rixas internas e tarifas de Trump ameaçam republicanos nas midterms

Esporte

Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

ESG

Desmatamento cai 41% na Amazônia e 23% no Cerrado e atinge menor nível da história