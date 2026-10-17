Gisele Bündchen estará no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Veja as brasileiras confirmadas

O "Victoria’s Secret Fashion Show 2026" acontece neste domingo, 18 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A nova edição do tradicional desfile de lingerie reúne modelos consagradas da marca e nomes de uma geração mais recente da moda internacional.

Entre as brasileiras confirmadas estão Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Gabi Moura. Já Gisele Bündchen não foi anunciada na lista de participantes divulgada até esta sexta-feira, 16.

Quais outras modelos estarão no desfile?

A edição de 2026 contará com um elenco internacional que combina veteranas e modelos que ganharam destaque nos últimos anos.

Entre os nomes anunciados estão Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Ashley Graham, Joan Smalls e Liu Wen.

A lista também inclui nomes como Amelia Gray, Grace Elizabeth, Devyn Garcia, Abby Champion, Imaan Hammam e Precious Lee.

Qual é o tema do 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.

Fantasy Bra retorna ao desfile da Victoria’s Secret

Um dos elementos mais emblemáticos da história da Victoria’s Secret também está entre os destaques da edição de 2026: o retorno do Fantasy Bra. A peça luxuosa, tradicionalmente confeccionada com pedras preciosas e materiais de alto valor, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dos desfiles da marca.

Ao longo dos anos, o sutiã foi usado por modelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum e Tyra Banks. A apresentação da peça costumava ser um dos momentos mais aguardados do evento, com criações que combinavam joalheria e alta-costura.

Como assistir ao 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A transmissão do desfile está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, pelo YouTube e pelas redes sociais oficiais da Victoria’s Secret.

A edição de 2026 também contará com apresentações musicais de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion e Tate McRae.