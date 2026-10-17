Fim da escala 6x1: 5 mudanças que funcionários devem se atentar. 'Não é só uma folga', diz advogada

A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, nesta quarta-feira, 14, marca uma das maiores mudanças nas relações de trabalho no Brasil nas últimas décadas.

A proposta, promulgada pelo Congresso Nacional nesta sexta-feira, 16, prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, com direito a dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

A mudança poderá afetar milhões de brasileiros, especialmente aqueles que trabalham seis dias por semana e descansam apenas um. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 14,9 milhões de profissionais cumprem atualmente a escala 6x1.

As novas regras, no entanto, não entram em vigor imediatamente. A primeira etapa da transição começará 60 dias após a publicação da Emenda Constitucional 141/2026, quando a jornada máxima passará de 44 para 42 horas semanais, com dois dias de descanso. Após mais 12 meses, o limite será reduzido para 40 horas.

Mas o que muda na prática para os trabalhadores? Quem já trabalha de segunda a sexta também será beneficiado? E as empresas poderão alterar os horários ou reduzir os salários?

Para esclarecer essas dúvidas, a advogada Priscila Arraes Reino, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, com mais de 25 anos de experiência e autora do livro Burnout tem lei, explica cinco mudanças às quais os trabalhadores devem ficar atentos e como se preparar para a nova jornada.

Priscila Arraes Reino, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário: "O fim da escala 6x1 não beneficia exclusivamente quem trabalha seis dias por semana" (Priscila Arraes)

1 - Não deixe de trabalhar no sexto dia antes de a nova regra entrar em vigor

A aprovação do fim da escala 6x1 não significa que os trabalhadores já possam deixar de cumprir a jornada atual. Embora a mudança tenha sido incorporada à Constituição, as novas regras seguirão um período de transição.

A primeira etapa começará 60 dias após a publicação da emenda constitucional, quando os trabalhadores passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, com jornada máxima de 42 horas. Após mais 12 meses, o limite cairá para 40 horas semanais.

Até que as mudanças entrem em vigor, os contratos e as escalas atuais continuam válidos, respeitadas as regras trabalhistas existentes.

Como se preparar: continue cumprindo a jornada contratada e acompanhe os comunicados da empresa e as orientações do sindicato da sua categoria. Não deixe de comparecer ao trabalho no sexto dia sem que haja uma alteração formal da escala.

2 - Confira seu salário: trabalhar menos horas não significa ganhar menos

Uma das principais garantias da nova regra é a manutenção da remuneração, mesmo com a redução da carga horária.

Isso significa que a empresa não poderá utilizar a diminuição das horas trabalhadas como justificativa para reduzir o salário do empregado. A proteção também abrange os pisos salariais previstos para as categorias profissionais.

Na prática, um trabalhador que hoje cumpre 44 horas semanais deverá passar a trabalhar menos horas, conforme o cronograma de transição, sem sofrer redução salarial por esse motivo.

Como se preparar: guarde seus contracheques e confira se a remuneração permanece correta após a implementação das novas regras. Caso identifique uma redução relacionada à mudança da jornada, procure orientação jurídica ou sindical.

Veja também: Fim da escala 6x1: a indústria mais antiga do Brasil cresce com modelo 4x3

3 - Duas folgas por semana não significam sábado e domingo livres

A nova regra prevê dois dias de descanso remunerado por semana, mas isso não significa que todos os trabalhadores passarão a folgar aos sábados e domingos.

Em setores como comércio, saúde, alimentação e serviços essenciais, o trabalho aos fins de semana poderá continuar, desde que respeitadas as exigências legais e as regras aplicáveis a cada categoria.

A emenda também permite regimes de compensação mediante negociação coletiva, desde que seja preservada a média de dois dias de descanso por semana dentro do mesmo mês, com pelo menos uma folga a cada sete dias.

Como se preparar: antes de planejar uma rotina fixa de descanso, verifique como a empresa organizará as escalas. Confira os dias de folga, os intervalos entre jornadas e as condições estabelecidas em acordos ou convenções coletivas.

4 - Sua jornada poderá mudar, mas você não necessariamente sairá mais cedo

A redução da carga horária semanal não significa, obrigatoriamente, que todos os trabalhadores passarão a sair mais cedo do trabalho.

A distribuição das horas dependerá da organização da empresa e das possibilidades previstas na legislação e nos instrumentos coletivos.

Durante a primeira etapa da transição, quando a jornada máxima será de 42 horas semanais, as empresas poderão distribuir as horas entre os cinco dias de trabalho, respeitando as condições legais.

Isso significa que o trabalhador poderá ter mudanças nos horários de entrada e saída, mesmo que continue exercendo a mesma função.

Como se preparar: solicite informações claras sobre os novos horários de entrada, saída e intervalos. Mantenha o registro correto do ponto e acompanhe eventuais alterações no banco de horas ou nas condições contratuais.

5 - Quem já trabalha de segunda a sexta também deve conferir sua carga horária

O fim da escala 6x1 não beneficia exclusivamente quem trabalha seis dias por semana.

Profissionais que já possuem duas folgas, mas cumprem jornadas de 44 horas semanais, também deverão observar a redução gradual da carga horária.

Por outro lado, quem já trabalha 40 horas semanais ou menos não terá, necessariamente, direito a uma redução adicional. Um empregado com jornada de 36 horas, por exemplo, não passará automaticamente a trabalhar 32 horas.

Como se preparar: consulte seu contrato e verifique quantas horas trabalha efetivamente por semana. Ter duas folgas não significa, por si só, que a jornada já esteja adequada aos novos limites.

Quando o fim da escala 6x1 começa a valer?

Embora a proposta tenha sido aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e promulgada pelo Congresso nesta sexta-feira, 16, a implementação será gradual.

A partir de dezembro de 2026, 60 dias após a publicação da emenda constitucional, a jornada máxima passará para 42 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado. Em dezembro de 2027, após mais 12 meses, o limite será reduzido para 40 horas semanais.

Até lá, trabalhadores e empresas terão de se preparar para reorganizar horários, escalas e contratos.

Para os profissionais, a principal orientação é acompanhar as informações oficiais, conhecer os direitos previstos na nova legislação e não alterar a rotina de trabalho por conta própria.

Afinal, embora o fim da escala 6x1 já tenha sido aprovado, a adaptação à nova jornada exigirá planejamento tanto das empresas quanto dos trabalhadores.